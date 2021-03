Motorvej giver håb om vækst

Udsigterne til at der - måske inden for en overskuelig årrække - sker en forlængelse af Kalundborgmotorvejen fra Dramstrup til Kalundborg betyder, at der tænkes i vækstmuligheder i Jyderup.

Konkret handler det om, at der er søgt om tilladelse til, at det eksisterende erhvervsområde ved Bødkervej i Jyderup kan blive udvidet med cirka 20 hektar. Dønnerup A/S, som ejer halvdelen af arealet, har ansøgt Holbæk Kommune om udarbejdelse af en lokalplan. Ved mødet i denne uge indstillede klima- og miljøudvalget til økonomiudvalget, at der sættes gang i planlægningen for udbygningen af erhvervsområdet.