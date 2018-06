Se billedserie I den kommende weekend er der Motordage i Stenrand ved Svebølle.

Motordage og stumpmarked ved Svebølle

Holbæk - 08. juni 2018 kl. 14:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motordagene i Stenrand ved Svebølle afholdes lørdag den 9. juni klokken 10.00 - 16.00 og søndag den 10. juni klokken 9.30 - 15.00.

Det er i år niende gang, der kaldes til råhygge med de gamle stationære motorer og salg af stumper til veteranbiler, veteranknallerter, veterantraktorer og lignende.

I skrivende stund er der tilmeldt større motorer fra Djurs Motorsamling - Rødvig Skibsmuseum - Per Rømer fra Hundested. En Marshall damptromle og mini damp fra Damptromleklubben er også tilmeldt. Der er yderligere tilmeldt en del mindre motorer fra private samlere, som vil have en stande på pladsen, som også vil have en stand for veteran- knallerter.

- I år har vi været så heldige at Per Ottosen vil komme og fremvise sit minitog, en tro kopi af toget fra Hørve-Værslevbanen (HVJ 23) med passagervogne. Der vil blive lagt skinner på vores udstillingsplads, så man kan se toget køre rundt. Nogle andre af vores faste udstillere er Flemming fra Varde og Jens fra Hvidovre, som kommer med deres modeller og selvfølgelig håber at få solgt nogle af dem, oplyser arrangøren.

Fra en bogbus sælges faglitteratur om biler, traktorer, fly, knallerter, og entusiaster fra Landrover vil også være repræsenteret med gamle biler og små udstillings modeller.

- Stumpemarkedet vil helt sikkert være et trækplaster for de fingernemme entusiaster. Der plejer at være godt gang i handelen på standene. Visse samlere har fundet nogle helt fantastiske ting frem, som de lige regner med at få solgt her på træffet.

Chauffører som kommer til træffet i/på veterankøretøjer kommer gratis ind, andre betaler en beskeden entre hos Ole Noe på Gl. Skovvej 2, Stenrand, der er arrangør af Motordagene.