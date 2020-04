Midt- og Vestsjællands Politi fik fredag eftermiddag fat i en motorcyklist, som havde forsøgt at stikke af fra politiet. Manden viste sig at være påvirket af amfetamin. Foto: Thomas Olsen

Motorcyklist forsøgte at flygte fra politiet

Fredag eftermiddag var færdselspolitiet til stede på Munkholmvej i Holbæk. Her blev en motorcyklist målt med laser til at køre 89 km/t i en 70 km/t zone.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at betjentene derfor gav tegn til, at motorcyklisten skulle standse, men motorcyklen fortsatte videre. Politiet kørte derfor efter motorcyklisten i videobilen, som kunne filme kørslen.

Dette fik dog ikke motorcyklisten til at standse, men han satte sig i stedet igen op på motorcyklen og kørte ad Skibbyvej nu i modsatte retning tilbage mod syd.

Med hjælp fra Nordsjællands Politi lykkedes det politiet at standse motorcyklisten ved Fjordlandsvej/Skibbyvej i Skibby. Motorcyklisten viste sig at være en 33-årig mand fra Hillerød, som var påvirket af amfetamin.

Han modsatte sig anholdelse, men blev lagt i håndjern og indbragt på sygehuset for at få udtaget en blodprøve. Han var ikke kommet til skade i forbindelse med styrtet på Skibbyvej.

Efter blodprøveudtagelsen blev han løsladt, men kan forvente at høre mere fra politiet når resultatet af blodprøven kommer.

Politiet skal nu gennemgå videoen og have overblik over de færdselslovsovertrædelser, han begik under sin vilde kørsel på motorcyklen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.