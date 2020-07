Motorcykel skred i grus på vejen

En 20-årig motorcyklist fra Korsør slap med knubs, da han væltede på Kongsdalvej ved Mørkøv. Til gengæld gik det ud over en af kommunens kantpæle.

Efter at have ramt kantpælen fortsatte motorcyklen ud på en mark og væltede.

I en tilkaldt ambulance blev den 20-årige undersøgt, men det viste sig, at han kun havde fået nogle knubs og derfor slap for at blive kørt på skadestuen.