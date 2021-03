Se billedserie Casper Thusholt Larsen fra foreningen Charity7Summits, står igen i år i spidsen for Svinningeløbet, der afholdes til fordel for »Legeheltene«, der underholder syge børn. Privatfoto.

Motionsløb forventes gennemført til august

Holbæk - 08. marts 2021 kl. 05:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Sidste år måtte man nedskalere Svinningeløbet og sende løberne af sted i opdelte etaper, da der kun måtte være et bestemt antal løbere ude på ruten ad gangen. Det forbereder arrangøren, Casper Thusholt Larsen fra foreningen Charity7Summits, sig på, også bliver gældende i år. Overskuddet fra løbet går som tidligere til Legeheltene, der underholder syge børn.

- Jeg startede min velgørende indsats, da jeg oplevede Legeheltenes gode indvirkning på min kammerats syge datter. Legeheltene begyndte at interessere mig, og jeg rejste rundt med dem, før jeg besluttede mig for at starte mine egne (non-profit) aktiviteter til fordel for dem, fortæller han.

Casper Thusholt Larsen har siden da, via foreningen Charity7Summits, arrangeret velgørende løb og aktiviteter til heltenes fordel og inklusiv støtten fra et netop overstået familieløb, hvor en enkelt familie løb fra Jyderup til Rørvig, har foreningen kunnet overdrage 130.000 kroner til Legeheltene.

Aktiviteterne består også af Helteløb, der afholdes forskellige steder på Sjælland. Det er løb, hvor man ser løbere iklædt superheltedragter.

- Ved Svinningeløbet, der er planlagt til at blive afholdt den 15. august i år, håber jeg at vi er på den anden side af corona, men vi er forberedt på igen at skulle sende mindre »hold« afsted, så der er flere starter i løbet af dagen, tilføjer arrangøren.

Man kan melde sig til forskellige ruter, fra 2,5 kilometer til maraton. Der tilladt at gå eller løbe, og der er planlagt et specielt børneløb sidst på dagen. Tilmelding sker på facebook og via foreningens hjemmeside.