Casper Thusholt Larsen har for tredje år i træk arrangeret Svinningeløbet, hvor over 150 mennesker deltager. Overskuddet fra løbet går til Legeheltene. Privatfoto

Motionsløb for en god sag

Holbæk - 12. august 2021 kl. 15:03 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

På lørdag den 14. august står over 150 løbere for tredje år i træk klar til at forene motion og velgørenhed, når startskuddet går til Svinningeløbet.

Overskuddet fra løbet går til Legeheltene, som er en del af børneulykkesfonden.

Legeheltene arbejder for en hverdag med leg og bevægelse for de 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år bliver indlagt på de danske hospitaler.

Det fortæller Casper Thusholt Larsen, som er arrangør af Svinningeløbet og formand for organisationen charity7summits.

Motion for alle Organisationen arrangerer hvert år begivenheder med aktivitet i højsædet, hvor overskuddet går til Legeheltene.

Alene i år har de indsamlet over 60.000 kr. til det gode formål.

For Casper Thusholt Larsen har motion altid været en vigtig del af livet. Derfor er det ham også nærliggende at dele sin forkærlighed for de fysiske udfoldelser med andre.

Men Svinningeløbet gør andet og mere end at få deltagerne i bedre form.

- Det handler om at få familien, eller hvem man nu følges med, til at tage ud og bevæge sig i naturen og have det sjovt sammen, understreger Casper Thusholt Larsen.

Arrangøren har sørget for, at der er løberuter, som passer til alle deltagere.

Derfor kan voksne gå eller løbe 5, 10, 21 eller 42 km, mens børnene har deres eget løb, hvor de kan tilbagelægge 2,5 eller 5 km.

Legehjørne og storskærm For Casper Thusholt Larsen handler dagen ikke kun om løb, men også om samvær og hygge. Derfor er der i år også mulighed for at se fodbold på storskærm.

- Så kan mændene sidde der og se kamp, mens resten af familien løber, siger Casper Thusholt Larsen med et grin.

Men der er ikke kun sørget for underholdning til de fodboldglade. Der er også tænkt på børnenes behov for tidsfordriv, mens deres forældre løber.

Derfor bliver der opsat et legeområde, hvor de blandt andet kan boltre sig på hoppeborgen eller tage et spil minigolf.

Det sker på To Øl Citys grønne område, hvor løbet også starter og slutter.

Alle, som deltager i løbet, vil modtage en medalje.

Billetter til løbet kan købes på sportstiming.dk.