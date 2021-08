Se billedserie Sundhedshuset har været i brug nogle måneder, men fredag blev det officielt indviet. Og dermed også den første milepæl i det store projekt for Mostparken i hjertet af Tølløse.

Mostparkens »første blomst« er sprunget ud

Det storstilede udviklingsprojekt Mostparken i hjertet af Tølløse er for alvor ved at tage form. Fredag blev det nye sundhedshus indviet.

Holbæk - 20. august 2021 kl. 18:11 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Fra den nyanlagte terrasse bag Tølløses ligeså nye sundhedshus er der stadig direkte udsigt til et stort og ubebygget område.

Men med den officielle indvielse af sundhedshuset på Tøllesevej fredag eftermiddag blev der taget et stort symbolsk skridt på vejen mod at skabe nyt liv og en helt ny bydel med navnet Mostparken - navngivet efter den tidligere mostfabrik, som i årevis var en pulserende del Tølløses hjerte, men som i de seneste år stod delvist forladt, indtil en brand for tre år siden satte det sidste stød ind.

Men det blev, som kommunalbestyrelsesmedlem Ole Hansen (S), bemærkede i sin indvielsestale, vendt til noget positivt, da en gruppe lokale erhvervsfolk og investorer begyndte at arbejde med ideer om udvikling af mostgrunden. Et sted med en særlig betydning for ham og andre indfødte Tølløse-borgere.

- Lige netop her er min hustru, Berit, født. Og det var her vi kravlede over hegnet for at stjæle æbler og lege dåseskjul. Det betyder meget for mig at stå her i dag, og det har været spændende at følge de ideer, som initiativrige folk er kommet med. Det er godt tænkt at lave et sundhedshus, og det er til fordel for os alle. Både os, der allerede bor i byen, og for dem, der overvejer at flytte til Tølløse, lød det fra Ole Hansen, inden han klippede den røde snor over.

Som lidt godmodigt drilleri overfor socialdemokraten lod Anders Larsen, der er blandt ejerne i konsortiet Mostparken Tølløse ApS, ham klippe snoren over med en blå saks.

Næste skridt er boliger Sundhedshuset har allerede været i funktion i nogle måneder. Her er to lægepraksisser flyttet ind dør om dør, ligesom den kommunale hjemmepleje er rykket ind, og inden længe åbner også Brasserie Mosten & Deli, som i øvrigt stod for forplejningen ved indvielsen.

Næste skridt er at få godkendt en lokalplan, så der kan bygges boliger i Mostparken.

- Vi er klar til at komme med vores bud på, hvordan området kan se ud, og så kommer der til at være en proces med lokalplan. Det tager sin tid - måske 15-17 måneder - men når jeg tænker på, at der for mindre end to år siden lå en brandtomt her, så synes jeg, det er okay. Det er en kæmpe sejr, at vi er nået hertil, sagde Anders Larsen i sin tale.

Flemming Sommer, der repræsenterede Tølløse Lokalforum, kvitterede ejerkredsen for at have inddraget Tølløse-borgerne i planerne for den centrale og store grund.

- Det er en gave til byen, og det er virkelig godt, at I er startet med denne del. Jeg er imponeret over jeres meget åbne tilgang til inddragelse af borgerne. Det er eksemplarisk, og vi sætter stor pris på jeres planer om at skabe diversitet med forskellige boligformer i Mostparken, sagde Flemming Sommer.

Penge til aktiviteter Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse fik i øvrigt overrakt en donation på 100.000 kroner til brug for aktiviteter. Pengene kommer fra Sparekassen Sjælland-Fyn, som er blandt ejerne bag Mostparken, og sparekassens administrerende direktør, Lars Petersson, overrakte selv checken.

- Mostparken er et godt eksempel på, hvad man kan skabe, hvis man ser mulighederne i det eksisterende og det, der kan blive ud af det. Og når lokale kræfter går sammen om det, lød det fra Lars Petersson.

Jens Algot, lokal ejendomsmægler i Tølløse og samtidig formand for Fællesskab Tølløse, kaldte sundhedshuset for den første milepæl i et visionsprojekt, der har størrelsen til at være et lokomotiv for udviklingen i hele Tølløse.

Han havde på vegne af foreningen meget passende et æbletræ med i indvielsesgave til første del af Mostparken.

- Et æbletræ har smukke blomster i foråret, og så høster man frugten i efteråret. Med sundhedshuset er den første blomst sprunget ud i Mostparken, og med tiden vil der blive udviklet flotte frugter, konstaterede Jens Algot.

