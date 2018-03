Moske og kulturcenter mangler plads

På Smithsvej råder kultur- og undervisningscentret over 300 kvadratmeter. Det er for lidt. Der er behov for mellem 900 og 1000 kvadratmeter, og dem håber centret at få i Hybenvang i Holbæk. Når en grund i forbindelse med et mageskifte senere på året går fra at tilhøre Region Sjælland til at tilhøre Holbæk Kommune, skal den udbydes til salg. Alle får mulighed for at byde på den, og kultur- og undervisningscentret vil være klar med et bud.