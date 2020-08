Morgensangen genopstår

- Efter en meget lang, men desværre nødvendig pause i morgensangen begynder vi forsigtigt igen med at synge sammen, lyder det fra arrangørerne, efter at man i en periode har måttet synge fællessang ved at »synge sammen hver for sig«, via radio og tv eller Holbæk Bibliotekernes mikromorgensang på Facebook.