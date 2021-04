Mor og datter udgiver andet bind i fælles fantasyserie

- Awenserien er for alle, der elsker magi og eventyr. Første bog, Kaldet fra Galathea, udkom i 2019, og er blevet rost til skyerne af anmeldere og læsere og er endda blevet vurderet til at være en ny dansk fantasyklassiker af Litteratursiden.dk. Vi har selv svært ved helt at tro på det, og er selvfølgelig begge meget taknemmelige, fordi det jo netop var vores debutroman, fortæller Bettina Liane. Forfatterne får især ros for deres detaljerede og mangfoldige univers. Serien anbefales til alle, der kan lide Harry Potter og Det gyldne kompas.