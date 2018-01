Claus Nielsen var tilfreds med sin dom ved Retten i Holbæk i november, men til juni skal landsretten vurdere sagen.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Moffe-sagen for retten til juni

Holbæk - 24. januar 2018 kl. 10:22 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsadvokaten i København mener, at 46-årige Claus »Moffe« Nielsen fra Holbæk og 28-årige Rasmus Due Michaelsen, Kastrup, slap for billigt, da Retten i Holbæk i november fandt dem skyldige i at have produceret og solgt cannabisolie.

Derfor ankede Statsadvokaten i København dommene på henholdsvis 18 måneders fængsel (heraf seks ubetinget) og seks måneders betinget fængsel til de to, for at få Østre Landsret til at vurdere straffens længde.

Og nu har sagens parter så haft kalenderen fremme og er blevet enige om, at ankesagen skal for Østre Landsret i juni. Der er afsat fire retsdage.

Sagen begynder onsdag den 20. juni, og der forventes dom i sagen onsdag den 27. juni. Det oplyser Claus Nielsen til dagbladet Nordvestnyt onsdag..

Mens anklagemyndigheden vil gå i retten med et krav om skærpet straf til de to, vil Claus Nielsen til gengæld forsøge at blive frifundet for overtrædelse af straffelovens narkotikabestemmelse.

Domsmandsretten i Holbæk fandt ham og de øvrige fire tiltalte skyldige, men udmålte relativt milde straffe for deres forskellige roller i fremstillingen og salget af cannabisolie.

Retten lagde vægt på, at de dømte havde til hensigt at hjælpe syge mennesker.

Derfor modtog alle fem deres domme, men da Statsadvokaten senere ankede to af dommene til skærpelse, besluttede Claus Nielsen og Rasmus Michaelsen også at anke med henblik på at blive frifundet.

Det betyder, at landsretten skal forholde sig både til selve skyldsspørgsmålet og en eventuel strafudmåling.

