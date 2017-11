Adskillige mennesker var torsdag eftermiddag mødt op foran Retten i Holbæk i forbindelse med domsafsigelsen i Moffe-sagen. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: »Moffe« idømt halvandet års fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Moffe« idømt halvandet års fængsel

Holbæk - 23. november 2017 kl. 13:17 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

46-årige Claus »Moffe« Nielsen fra Holbæk er torsdag ved Retten i Holbæk blevet idømt halvandet års fængsel for fremstilling og salg af cannabisolie via hjemmesiden www.moffes.com.

De seks måneder er ubetinget. De øvrige fire tiltalte er alle idømt betingede straffe på mellem fem og seks måneders fængsel.

Claus Nielsen og fire andre medtiltalte var tiltalt for i fællesskab at have bidraget til fremstillingen af mindst 6,7 liter cannabis-råolie og godt 51.000 chokoladeknapper med det euforiserende stof THC (tetrahydrocannabinol).

Oprindeligt lød tiltalen på, at de havde anvendt mindst 124 kg marihuana til produktionen, men under retssagen har anklagemyndigheden nedjusteret mængden til mindst 92 kg marihuana.

Produktionen og salget skete i perioden fra slutningen af august 2014 og frem til begyndelsen af oktober sidste år. I den periode blev der solgt produkter for 2,75 millioner kroner.

Anklager Lise Frandsen, Midt- og Vestsjællands Politi, havde i sin procedure bedt retten om at idømme Claus Nielsen tre års ubetinget fængsel og en bøde på 25.000 kroner.

Foruden dommen til hovedmanden idømte retten hans 47-årige hustru, Louise Damsgaard Nielsen, seks måneders betinget fængsel. Hun var tiltalt for blandt andet at have hjulpet sin mand med at pakke forsendelser med cannabisolie til kunderne, ligesom hun har bestyret en række bankkonti, der blev brugt til at modtage penge fra salget på nettet.

28-årige Rasmus Due Michaelsen, Kastrup, får seks måneders betinget fængsel. Retten fandt ham skyldig i at have fungeret som produktkonsulent og have vejledt om cannabisolieprodukterne i Facebook-gruppen »Moffes«. Han modtog også en del af omsætningen i forbindelse med salget, og endelig solgte han fra sin egen bopæl i Kastrup både cannabis-råolie samt nogle chokoladebønner med cannabisolie.

En 38-årig mand fra Lystrup (han har i modsætning til de øvrige tiltalte ikke ønsket at få sit navn frem) blev fundet skyldig i at have hjulpet Claus Nielsen med tekniske ting omkring hjemmesiden. Også han har modtaget penge for sin indsats. Retten idømte ham fem måneders betinget fængsel.

Endelig blev 43-årige Malfridur Torleifsdottir fra Aalborg idømt seks måneders betinget fængsel for at have fremstillet de chokoladeknapper med cannabisolie, som blev solgt via moffes.com.

Med dommene står det klart, at det ikke lykkedes sagens fem tiltalte med Claus »Moffe« Nielsen i front samt deres fem forsvarere, at overbevise domsmandsretten i Holbæk om, at salget af cannabisolie ikke skal straffes efter narkotikabestemmelsen i straffeloven. De fem tiltalte modtog deres dom.

Forsvaret har under sagen, der begyndte for præcis en måned siden, argumenteret for, at fremstillingen og salget af cannabisolie alene er sket for at hjælpe syge mennesker med deres smerter og bivirkninger i forbindelse med eksempelvis kemobehandling.

Dermed har de fem tiltalte - ifølge deres forsvarere - ikke gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens paragraf 191, der handler om fremstilling og videreoverdragelse af ulovlige euforiserende stoffer. Argumentet har været, at bestemmelsen er lavet for at beskyttet samfundet mod hård narkotika og ikke mod medicinsk cannabis.

Men de tre domsmænd nåede altså frem til, at de fem har overtrådt straffeloven.

Alle fem blev desuden fundet skyldige i at have forbrudt sig mod lægemiddelloven ved at have fremstillet, forhandlet og reklameret for medicinsk cannabis uden at have tilladelse til det.

Endelig fandt retten Claus »Moffe« Nielsen skyldig i besiddelse og deling af 14 billeder af børnepornografisk karakter.

Sn.dk følger op på dommen i løbet af dagen.

relaterede artikler

Regnefejl kan få betydning for straffen i Moffe-sagen 31. oktober 2017 kl. 09:49