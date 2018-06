Claus »Moffe« Nielsen (tv.) skal efter planen have afgjort ankesagen om fremstilling og salg af medicinsk cannabis i slutningen af juni, men først skal landsretten vurdere forsvarer Erbil Kayas (th.) habilitet. Foto: Per Christensen

Moffe-forsvarer tjekkes for mulig interessekonflikt

Statsadvokaten i København har bedt Østre Landsret om at vurdere, om Erbil Kaya, der er forsvarsadvokat for hovedtiltalte Claus »Moffe« Nielsen fra Holbæk, har den fornødne habilitet til at varetage sin klients interesser i sagen.

Spørgsmålet er rejst fordi Erbil Kaya, foruden at have været forsvarer for Claus Nielsen i snart to år, nu også er blevet medejer og bestyrelsesformand i anpartsselskabet Moffes.com, hvor Claus Nielsen har den største, men dog ikke bestemmende, ejerandel. Selskabet er oprettet med det formål lovligt at producere medicinsk cannabis.