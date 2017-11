Se billedserie En glad Claus »Moffe« Nielsen i snak med nogle af sine støtter foran Retten i Holbæk efter domsafsigelsen torsdag eftermiddag. Foto: Mie Neel

»Moffe« efter dom: Det har været det hele værd

Holbæk - 23. november 2017

Det var en glad og lettet Claus »Moffe« Nielsen, der efter at have modtaget sin dom torsdag eftermiddag, kunne træde ud af glasdøren til Retten i Holbæk og modtage stor applaus fra de mange støtter foran domhuset.

Forinden havde også sagens andre tiltalte og nu dømte også fået forsamlingens klapsalver.

På trods af dommen for overtrædelse af narkotikalovgivningen og en straf på halvandet års fængsel, hvoraf de 12 måneder er gjort betinget, er den 46-årige holbækker i det store hele tilfreds med udfaldet af den langvarige retssag - også kendt som Moffe-sagen.

- Jeg er ikke tilfreds med at blive dømt efter narkotikalovgivningen, fordi jeg har solgt cannabisolie. Men selve dommen er ok, og jeg er meget glad for, at jeg ikke skal i fængsel. Og især, at Louise (Claus Nielsens hustru, red.) ikke skal, så børnene ikke skal undvære deres mor, lød det fra en bevæget Claus Nielsen efter domsafsigelsen.

Hustruen Louise Damsgaard Nielsen, 47, var også tiltalt i sagen, og hun fik seks måneders betinget fængsel for sin rolle. De tre øvrige tiltalte fik også domme på mellem fem og seks måneders betinget fængsel.

Alle fem modtog straks dommene, men anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om sagen skal ankes til landsretten.

Anklager Lise Frandsen, Midt- og Vestsjællands Politi havde i sin procedure lagt op til tre års ubetinget fængsel til Claus Nielsen, men en enig dommandsret nåede altså frem til et væsentligt mildere resultat.

- Retten har som formildende omstændigheder blandt andet lagt vægt på, at de tiltalte har forklaret om deres formål og bevæggrunde for at indgå i disse aktiviteter. Og retten har ikke kunne fastslå, at de tiltalte har opnået en større fortjeneste, sagde retsformand, dommer Peter Ahleson, da han gennemgik præmisserne for dommen.

Imens blev der uddelt kram og fældet tårer mellem både de dømte og de mange tilhørere, der fyldte domhusets største retssal.

Claus Nielsen har trods dommen ikke fortrudt, at han gik i gang med at fremstille cannabisolie.

- Det har været det hele værd. Når jeg tænker på alle de mennesker, vi har kunnet hjælpe på den her måde, så tager jeg gerne seks måneders fængsel. Jeg tror på, at vi har fået rykket hele debatten om medicinsk cannabis flere år frem, sagde Claus Nielsen udenfor retten.

Anklager Lise Frandsen ville torsdag ikke forholde sig til, om anklagemyndigheden vil anke dommen.

- Jeg er tilfreds med, at retten ved at dømme efter straffelovens narkotikabestemmelse har valgt at se med samme alvorlige øjne på sagen som anklagemyndigheden. Men jeg forstår også, at retten har kigget på de tiltalte formål med deres aktiviteter. Nu skal jeg nærlæse dommen, før vi beslutter om sagen skal ankes, sagde Lise Frandsen torsdag eftermiddag.

