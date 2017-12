Claus »Moffe« Nielsen var glad og lettet efter den milde dom ved Retten i Holbæk 23. november. Nu er dommen anket til Østre Landsret. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: »Moffe« efter anke: - Jeg er ærgerlig over det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Moffe« efter anke: - Jeg er ærgerlig over det

Holbæk - 08. december 2017 kl. 09:41 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

46-årige Claus »Moffe« Nielsen fra Holbæk havde håbet, at sagen mod ham og fire andre for fremstilling og salg af medicinsk cannabisolie var slut med den relativt milde dom ved Retten i Holbæk 23. november.

Men torsdag eftermiddag meddelte Statsadvokaten i København, at man anker dommene over Claus Nielsen og 28-årige Rasmus Due Michaelsen til Østre Landsret for at få skærpet straffen.

Det betyder, at Claus Nielsen også vil anke sin dom og gå efter helt at blive frifundet, når landsretten på et endnu ikke fastlagt tidspunkt i det nye år skal behandle ankesagen.

Claus Nielsen blev i byretten som hovedmand i sagen idømt halvandet års fængsel, men kun seks måneder var ubetinget.

Rasmus Michaelsen fik seks måneders betinget fængsel for sin rolle som »produktkonsulent« og for at have solgt en mindre mængde cannabosolie fra sin bopæl i Kastrup.

De to samt tre andre, herunder Claus Nielsens kone, Louise Damsgaard Nielsen, blev alle fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens narkotikabestemmelse, fordi der var anvendt mindst 92 kilo marihuana i fremstillingen af cannabisolien.

Anklagemyndigheden har valgt ikke at anke dommene på mellem fem og seks måneders betinget fængsel til de tre øvrige dømte, der alle modtog byrettens dom.

Det er på baggrund af den store mængde ulovligt euforiserende stof, at anklagemyndigheden nu går efter en højere straf.

- Det normale strafniveau for salg og besiddelse af de mængder cannabis ligger på mellem to og to et halvt års fængsel, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich til Ritzaus Bureau.

Claus »Moffe« Nielsen siger til dagbladet Nordvestnyt fredag, at han er glad for, at hans kone og to andre nu er ude af sagen.

- Men jeg er ærgerlig over, at den er blevet anket og at Rasmus (Michaelsen, red.) er taget med i anken. Jeg kan godt se, at anklagemyndigheden gerne vil teste den danske narkolovgivning. Men jeg synes, det er langt ude, at man går efter os, der er dømt for en offerløs handling. Jeg har i hvert fald ikke hørt om, at nogen har lidt skade ved at bruge min cannabisolie, siger Claus Nielsen til Nordvestnyt fredag.

Han valgte umiddelbart efter domsafsigelsen i Holbæk at modtage dommen. Men som nævnt vil han nu anke til frifindelse, når sagen under alle omstændigheder ender i landsretten.

I byretten nægtede alle tiltalte sig skyldige i overtrædelse af narkotikalovgivningen, og retten gav dem da også rabat på strafudmålingen blandt andet med henvisning til, at deres formål havde været at hjælpe syge mennesker.

- Jeg valgte at modtage dommen, fordi jeg gerne ville undgå, at Louise (hustruen, red.) og de andre skulle igennem en ankesag. Pånær Rasmus Michaelsen er de nu alle ude af sagen, og så kan jeg ligeså godt anke, lyder det fra Claus Nielsen.

Statsadvokaten har også anket dommen for at få landsrettens syn på, hvordan fremstilling og salg af cannabis til medicinske formål skal straffes.

- Det er første gang, at der er taget stilling til straffen i en sag om salg af cannabis til medicinsk formål. Det er vigtigt at få landsrettens vurdering af, hvad straffen skal være, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich til Ritzau.

relaterede artikler

»Moffe« idømt halvandet års fængsel 23. november 2017 kl. 13:17