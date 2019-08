Se billedserie Kablerne er gravet ned, og snart sættes standerne med lys op på Ladegårdsalleen.

Mørk allé får lys til gående og cyklende

Holbæk - 08. august 2019 kl. 06:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for den næste måneds tid skulle det blive nemmere at orientere sig, når man færdes på Ladegårdsalleen i Holbæk i de mørke timer.

Der bliver nemlig sat belysning op i alleen fra Stenhusvej til Gl. Ringstedvej, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Foreløbig er der gravet kabler ned i jorden, og ifølge tidsplanen skulle lysmasterne være rejst senest ved udgangen af august.

- Der bliver sat lige knap 90 master op. De er så lave, at de kan lyse under trækronerne. Vi glæder os til, det er færdigt, og vi regner med, at Ladegårdsalleen bliver meget brugt til sportsbyen, siger Lars Brandt Christensen, der er projektleder i Anlæg hos Holbæk Kommune.

Normalt sættes gadebelysning med 20 meters mellemrum. I det her tilfælde er der cirka 18-22 meters mellemrum for at kunne afpasse masterne mellem træerne.

Seas-NVE har fået overdraget opgaven med at etablere belysningen, uden et udbud. Baggrunden for valget er, at forsyningsselskabet i forvejen står for gadebelysningen i Holbæk Kommune.

- Udbudsreglerne er sådan, at når beløbet er under en vis grænse, har vi mulighed for at vælge en entreprenør uden at sende opgaven i udbud. Vi har oplevet i større sager, at den styring til belysningen, som andre kommer med, kan have svært ved at fungere sammen med vores styringssystem, forklarer Lars Brandt Christensen.

Før han gik på ferie midt i juli, aftalte han med Seas-Seas-NVE, at lyset i Ladegårdsalleen vil være sat op senest med udgangen af august. Efter at gravearbejdet er udført, tror han, at det holder, selv om han ikke har talt med selskabet, efter at han er vendt tilbage fra ferie.

Midlerne til belysningen, cirka 2,2 millioner kroner, blev afsat i forbindelse med anlægsbudgettet for 2019.