Se billedserie Søndersted Mølle i Strandparken i Holbæk blev lørdag den 20. maj sidste år hærget af en brand. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk Foto: Skadestedsfotograf.dk Johnny D. Pedersen

Møllesagen: Nu er der faldet dom

Holbæk - 11. april 2018 kl. 14:53 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge på 17 og 18 år er onsdag eftermiddag ved Retten i Holbæk blevet fundet skyldige i at have antændt den brand, der lørdag den 20. maj sidste år var skyld i skader på den fredede Søndersted Mølle i Strandparken i Holbæk.

Domsmandsretten idømte en 17-årig dreng fra Jyderup en såkaldt ungdomssanktion, mens den 18-årige mand fra Holbæk blev straffet med ni måneders betinget fængsel.

De to var på brandstidspunktet sidste år henholdsvis 16 og 17 år.

De var tiltalt for ildpåsættelse af møllen under en fest med hundrevis af unge i Strandparken den lørdag aften i maj.

De har under retssagen begge erkendt, at de var inde i møllen samtidig, og at der blev sat ild til papir og grene inde i den omkring 300 år gamle stubmølle. Den yngste har forklaret, at han selv tændte ild, mens den ældste af de to har afvist, at han antændte noget.

Men begge tiltalte drenge har benægtet, at de bevidst gik efter at brænde møllen af.

Retten fandt dog, at de to kunne dømmes skyldige for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ildspåsættelse og ikke den mildere paragraf om uagtsom ildspåsættelse.

Når der er så stor forskel i straffen til de de to, skyldes det, at den ene nu er fyldt 18 år. Dermed kan han ikke længere idømmes en ungdomssanktion, som ellers havde været en mulighed.

Foruden sagen om den brændte mølle blev den 17-årige jyderupper også fundet skyldig i flere tilfælde af samleje og andet seksuelt forhold med en pige under 15 år.

Drengen har under retssagen, der begyndte tilbage i januar i år, fastholdt, at pigen selv havde givet ham indtryk af, at hun var over 15 år. Men den forklaring afviste domsmandsretten, der i øvrigt afsagde dommen i fuld enighed

Ligeledes fandt retten ham skyldig i sammen med en 15-årig dreng fra Hvidovre at have krænket pigens blufærdighed ved at optage en videosekvens, hvor jyderupperen indfører en flaske i pigens vagina.

Videoen blev optaget på pigens bopæl i den vestlige del af Holbæk Kommune aftenen før møllebranden i Strandparken. Her var også drengen fra Hvidovre til stede, og det var ham der optog episoden med pigens telefon.

De to drenge var tiltalt for at have optaget videoen mod pigens vilje, men under retssagen har de begge bedyret, at pigen var indforstået med, at episoden med flasken blev optaget. Hendes forklaring i retten blev afspillet på video bag lukkede døre, så det kan ikke gengives her, hvad hun selv har forklaret om episoden.

Men også på dette punkt mente retten, at drengene kunne dømmes.

Både den nu 16-årige dreng fra Hvidovre og den 17-årige fra Jyderup blev ligeledes fundet skyldig i andre forhold om blufærdighedskrænkelse - ikke af pigen, men af nogle venner, som enten blev vist eller fik tilsendt den pågældende video.

Den 16-årige blev idømt 40 dages betinget fængsel.

På grund af pigens alder er videosekvensen at betragte som børnepornografi.

Den 17-årige dreng fra Jyderup udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen. De to andre modtog dommen.

