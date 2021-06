Grusvejen går fra Vognserup Gods ned med Kobbel Å-området i baggrunden. Der er langt mellem husene. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Møller kan give millioner til landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Møller kan give millioner til landsby

Holbæk - 07. juni 2021 kl. 12:22 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Borgerne i Kundby Sogn skal have en del af overskuddet, hvis Vognserup Gods får tilladelse til at opstille fire store vindmøller ved Kobbel Å.

Læs også: Godsejer ønsker vindmøller

I et høringssvar til Holbæk Kommune angiver godsets ejer, Hans Christian Teisen, at fem procent af møllernes afkast skal gå til en fond, som skal støtte gode formål i Kundby Sogn.

Han har bemærket, at der rundt om i landet har været mølleprojekter, hvor naboerne har følt, at de fik generne, mens mølleejerne tog hele gevinsten. Men sådan skal det altså ikke være, hvis der kommer møller ved Kobbel Å.

- Projektet er i en meget tidlig fase. Men hvis det skal blive til noget, er der nogle ting, som skal være i orden. En af dem er, at det skal komme området til gode. Får vi lov, vil vi tilbyde medejerskab til alle, der bor inden for en radius af for eksempel fire kilometer, forklarer Hans Christian Teisen.

Det vil i praksis sige hele Torslunde, Kundby og Trønninge - og i øvrigt også Knabstrup.

Fond med 9-12 millioner Desuden skal fem procent af det løbende overskud lægges i en fond til gode formål i Kundbyområdet.

Det er ikke helt små penge, der tales om. En beregning siger, at der i hele møllernes levetid - formentlig 20-30 år - vil blive et sted mellem 9 og 12 millioner kroner til fonden afhængigt af de aktuelle energipriser.

- Der bliver lavet et stort stykke frivilligt arbejde i Kundby Lokalforum og på skolen. Det vil være helt naturligt, at de skal have en del af fortjenesten, siger Hans Christian Teisen.

God nabo-afstand Ideen til projektet kommer fra Roskilde-virksomheden Momentum Gruppen, som etablerer og driver en række energiprojekter landet over. De har analyseret forholdene i Holbæk Kommune og faldt over, at der syd for Vognserup Gods var et sted, hvor det var let at holde god afstand til naboerne.

- På mig virker ideen god. Den grønne omstilling er nødvendig, og selv om der lige nu er meget fokus på solceller, er det måske klogt også at tænke i vindmøller. Solcellerne koster meget landbrugsjord - vindmøllerne skal ikke have ret meget plads. Alt andet lige vil det også give en mere stabil energiproduktion, hvis der både er vind- og solenergi, bemærker Hans Christian Teisen.

Regner man på grøn omstilling og CO2-reduktion, er de påtænkte møller i en klasse, hvor de kan spare atmosfæren for op mod 40.000 tons CO2 om året ved at fortrænge andre energiformer. Det er fire gange så meget, som Holbæk Kommune som »virksomhed« udleder om året.

Lavbundsjorder Der er mulighed for yderligere CO2-gevinster. Området, hvor Vognserup Gods gerne vil opstille møllerne, er et lavbundsområde. Det er lavtliggende landbrugsjord, hvor der kan opnås en særlig stor CO2-reduktion, hvis man dropper landbrugsdriften. Går man i gang med sådan et omlægningsprojekt, »kan der spares væsentligt større mængder CO2 i mange år frem kombineret med styrkelse af natur og dyrelivet«, skriver Hans Christian Teisen i høringssvaret til kommunen.

Kombinationen af vindmøller og omlægning af lavbundsjorder er i øvrigt en konstruktion, som også er brugt i andre kommuner, fortæller han til Nordvestnyt.

Pris: Over 200 mio. kr. Men det hele er altså betinget af fire store, moderne vindmøller.

De møller, som Vognserup Gods interesserer sig for, er Vestas V 136-møller, som har en højde på 150 meter. Til sammenligning er de godt 10 år gamle møller ved Ny Bjergby cirka 125 meter høje.

Projektet er i det hele taget så stort, at der skal en del investorer ind over. Køb og opstilling af fire V 136-møller vil formentlig løbe op i mere end 200 millioner kroner.

Hans Christian Teisen understreger dog, at han er i en tidlig sonderende fase.

- Vi har haft et enkelt møde med kommunen, og der er forskellige ting, som skal afklares, før vi kan gå videre. Og der er nogle ting, der skal falde ud til den rigtige side. Så i givet fald der går i hvert fald nogle måneder, før vi kan gå i gang med at skrive en egentlig ansøgning, siger Hans Christian Teisen.