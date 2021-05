Tølløse Stubmølle og møllerens bolig set fra den nuværende Møllegårdsvej. Datering: 1910-1920. Foto udlånt af lokalarkivet.

Møllen i Gl. Tølløse

Holbæk - 25. maj 2021
Af Lokalarkivar Inge-Lis Madsen

Tølløse Mølle lå længst mod sydvest på det højeste punkt i det nuværende Gl. Tølløse. Det var en stubmølle, hvor møllehuset stod på en kraftig stub af egetræ. Når møllevingerne skulle drejes op mod vinden, drejede man hele møllen ved hjælp af et spil.

Stubmøllen på billedet var opført i 1722, men sandsynligvis har der ligget en mølle på stedet tidligere. Den var - som alt andet i byen - ejet af Greven på Tølløsegården og forpagtet ud. Møllen betjente såvel Tølløsegårdens Avlsgård som omegnens bønder. I Lokalarkivet har vi en beretning om, hvordan møllen kunne ses viden om - og det var en god ting. For når møllevingerne stod stille og "i saks" (dvs. som et X), signalerede man, at kornet var færdigmalet og klar til afhentning.

I 1926 nedbrændte den gamle stubmølle til grunden.

Der gik ild i møllehatten, da man var ved at tage sejl af vingerne og holde fyraften. Det var persen (en primitiv bremseanordning af træ, der sad på møllevingernes aksel), som forårsagede branden. Ved hjælp af et reb, blev persen trykket ind mod akslen, der også var af træ. Når der var megen vind, skulle der meget til at standse møllevingerne, og gnidningsmodstanden er formentlig derfor blevet så stor, at der opstod ild i den støvfyldte mølle.

På mølleloftet lå 70 hundrede-kilos sække med korn, der brændte. Kun med nød og næppe lykkedes det at redde to nabohuse (blandt andet møllerens hus på billedet) ved at pøse vand på stråtagene.

Efterfølgende blev der opført en motormølle med petroleumsmotor som trækkraft tæt på den nedbrændte mølle. Den var i funktion indtil ca. 1960 og blev endelig nedrevet ca. 1975.