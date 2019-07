Se billedserie Moderskabet er ikke altid det rene morskab. Men det hjælper at stå sammen, støtte og bruge hinandens erfaringer eller bare have det hyggeligt sammen. Det mener Randi Bruus (tv) og Kathrine Rogér, der har dannet en afdeling af mødrefællesskabet Momunity i Holbæk og blandt andet har fået en samarbejdsaftale med Holbæk Legelands Sandra Williams (th).Børnene er Jasmin (tv), Kornelius og Karolina. Foto: Margit Pedersen

Mødrefællesskab fik raketstart

Holbæk - 18. juli 2019 kl. 18:45 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tre dage meldte 300 kvinder sig ind i et mødrefællesskab, og på få måneder er det blevet til knap 500 medlemmer af Momunity - mor i Holbæk Kommunes platform på Facebook.

Det er et åbent, gratis netværk for alle, der er ved at blive mor, er nybagt eller erfaren mor, medmor, stedmor og bedstemor.

- Ideen er, at mødre med børn i alle aldre står sammen, støtter og bruger hinanden og udvikler sig sammen. Vi lægger op til at mødes spontant, og der skabes venskaber. Vi samarbejder med lokale virksomheder om rabatter og arrangerer events, siger Kathrine Rogér, Regstrup, og Randi Bruus, Søstrup, til Nordvestnyt torsdag.

De er de lokale initiativtagere og ambassadører for Momunity, der blev startet i Egebjerg og har bredt sig til andre kommuner.

Men de lokale afdelinger er helt deres egne morskabere. Gode ideer må dog gerne kopieres. I Holbæk kåres månedens mor, og den ide har andre taget op. Det giver glæde at blive set og værdsat, fastslår Randi Bruus.

For moderlivet og moderskabet er ikke altid rosenrødt. Det kan være ensomt og svært at have overskud til at finde andre mødre at være sammen med. Det oplever ikke kun tilflyttere.

- Da jeg var på barsel med Karolina, havde jeg overskud, men kunne ikke finde noget at tage til for at være sammen med andre mødre ud over mødregruppen, selv om jeg har boet i Holbæk altid. Jeg kendte Sine Kjellerup Christensen, der startede det første Momunity, og ideen om et Momunity i Holbæk opstod, forklarer Kathrine Rogér.

Børn er fællesnævner, men der er planer om arrangementer og aktiviteter uden børn med plads til selvforkælelse og intektuel udvikling med foredrag.

Et samarbejde med lokale handlende giver rabatter, og de første events er på vej.

Søndag den 21. juli er der hygge i Standparken for hele familien, altså også fædre og bedstefædre. 2. september er der kaldt til storlegedag i Holbæk Legeland.

Momunity i Holbæk skal favne bredt og nå helt ud i lokalområderne, og det skal vise hverdagslivet.

- Det skal ikke være et SoMe glansbillede. Vi hører fra flere, at det er rart, at her handler det om hverdagslivet og ikke det perfekte liv, understreger Randi Bruus.