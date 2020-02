Der har tidligere været stor interesse for informations­møderne hos LAG Midt-­Nordvestsjælland. Foto: LAG Midt-­Nordvestsjælland

Møde om uddeling af fire millioner LAG-kroner

Mens der føres højspændte forhandlinger i Bruxelles om de kommende års budget for EU, sidder man på LAG Midt-Nordvestsjællands sekretariat i Jyderup og gør sig klar til at uddele den sidste portion EU-støttemidler fra den budgetperiode, som er ved at rinde ud.