Møde hos dem med EU-pengene

LAG står for »Lokale Aktionsgrupper« og er en forening, der uddeler EU-midler til at støtte iværksætterne og små virksomheder, øge turismen i området, fremme iværksætteri og entreprenørskab samt fastholde og øge bosætningen.

Alle kan dukke op Alle interesserede er mere end velkomne til at møde op til generalforsamlingen, men kun medlemmer af LAG kan stemme. Alle fastboende over 15 år i én af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kan gratis være med i foreningen.

Til generalforsamlingen vil der være et fagligt indslag med sekretariatschef i Region Sjælland, Thomas Aarup Larsen, som vil ud fra titlen "Region Sjælland som samskaber" vil give et indblik i, hvordan regioner arbejder med at skabe positive forandringer inden for grøn omstilling, mobilitet, uddannelse og attraktivitet.