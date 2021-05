Pia Holm Henriksen har været vidt omkring i sit arbejdsliv, hvor hun har været alt fra kordegn til vagt. Hun har dog altid interesseret sig for muskler. Privatfoto

Mød verdens første musculupat

Hun har nu åbnet sin egen klinik, Klinikken for Muskelterapi, i Holbæk. I starten foregik det i privaten, men nu er klinikken rykket i nye lokaler på Lillevang.

Musculupat-uddannelsen er helt ny og tages ved AM Massageskole. På det første hold startede Pia Holm Henriksen og syv andre, men kun Pia Holm Henriksen fuldførte, og derfor er hun nu den eneste musculupat.

En musculupat tager udgangspunkt i massage og kombinerer den vestlige forståelse af kroppens fysiologi med østlige behandlingsformer. Pia Holm Henriksen bruger især massagen, men ved et besøg hos Klinikken for Muskelterapi kan du også få blandt andet akupunktur, zoneterapi og kinesiotaping. Det hele har dog en ting til fælles - behandlingen har fokus på musklerne.

- Der findes IT-nørder, og jeg er en muskelnørd, griner Pia Holm Henriksen, der fortæller, at hun ser musklerne som meget vigtige for en lang række lidelser.

- Ved at få kroppen til at fungere rigtigt, løser du en del andet. Det er en positiv sideeffekt, ved at kroppen fungerer rigtigt, forklarer hun.