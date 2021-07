Se billedserie Janni Holmager Hansen og Johan Ib Hansen overtog Fjordgården efter Johans forældre i 2003. Deres tre Border Collier er en uundværlig del af arbejdet med gårdens får. Fotos Jette Bundgaard

Mød folk og fæ på Fjordgården

Holbæk - 10. juli 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I morgen, søndag, er der åben gård på Fjordgården mellem klokken 13 og 16.

Det er imponerende at se Janni Holmager Hansen arbejde med sine fårehunde på Fjordgårdens marker. »Come-Bye« »Away« og »Lie down« lyder nogle af de korte, engelske kommandoer, som bruges sammen med hyrdefløjen, når fåreflokken skal kaldes sammen, enkelte får separeres fra, eller hele flokken ledes ind i stalden.

- I dag kan jeg slet ikke forstå, hvordan vi klarede det dengang, vi ikke havde hyrdehundene, siger Janni Holmager Hansen, som driver Fjordgården sammen med sin mand, Johan Ib Hansen. Parrets tre Border Collier er vigtige for arbejdet med gårdens får, men hundenes hyrdestil er ikke helt ens.

- Aslan er analyserende i sit hyrdearbejde, mens Fanny er den mest hårdføre og kan bruges, hvis der er et særligt stædigt får. I starten syntes jeg, at hun brugte for meget energi, men efter, at hun fik et kuld hvalpe, faldt der lidt mere ro på hende, så nu hun gør præcis det, racen er specialiseret i, nemlig at dirigere fårene med en intens stirren, udfra de anvisninger jeg giver, forklarer Janni Holmager Hansen.

Janni Holmager Hansen og Johan Ib Hansen overtog Fjordgården, som ligger lige ned til vestenden af Holbæk Fjord, efter Johans forældre i 2003. I 2008 omlagde de gården til økologi.

Foruden får holder parret også høns og løbeænder, og så dyrkes der masser af grøntsager og frugt. Johan Ib Hansen arbejder til daglig som ingeniør i Kalundborg Kommune, mens Janni Holmager Hansen, der er uddannet lærer, tager sig af gårdens daglige drift og de 28 Gotlandske Pelsfår med afkom.

- Oprindelig blev gårdens får avlet med henblik på kødproduktion, hvor det ikke betød så meget, om ulden og skindet var silkeagtigt og glansfuldt. I dag har vi færre får men fokuserer i stedet på avlsarbejdet, så vi får en optimale kvalitet og en flot krøllet pels, forklarer Janni Holmager Hansen, som styrer avlsarbejdet i et særligt program på computeren, hvor hun blandt andet registrerer fårenes vægt , deres læmninger og stamtræ.

Et andet vigtigt led i avlsarbejdet for de Gotlandske Pelsfår er den mønstring af lammene, som gennemføres hvert år i sensommeren. Her bedømmer eksperter fra Gotlænderforeningen pelsens egenskaber med hensyn til farve, lokstørrelse og tæthed, og vurderer samtidig fårenes kropsbygning og sundhed ud fra en særlig skala.

- På baggrund af mønstring vælger vi de bedste gimmer- og vædderlam ud. Nogle af vædderne fra årets mønstringer får så mulighed for at gå videre til et landsdelsskue og en landsdækkende auktion. Det sker indimellem, at vi har nogle af vores væddere med der, siger Janni Holmager Hansen.

Fjordgården har fornylig fået et nyt udstillingsrum eller galleri i gårdens tidligere hønsehus. Her kan man se - og købe - de flotte krøllede skind med det næsten blålige skær, som er karakteristisk for racen. Her er også uldgarn, spundet på Hjelholt Uldspinderi på Fyn og akvareller med naturmotiv, som datteren Benedikte har malet.

Janni og Johans søn, Esben, er i gang med at uddanne sig til Skov- og landskabsingeniør og har også en efteruddannelse som naturforvalter. Han engagement i den daglige drift kan allerede spores forskellige steder på gården. Her startes løbende nye projekter, der kan give områdets plante- og dyreliv de bedste vilkår:

- Vi har nogle Hereford-køer fra Markeslev Gård, som græsser på nogle af vores marker ned mod fjorden. De græsser på en anden måde end fårene, som nipper i bunden efter urter. Køerne river hele totter græs af med tungen, og deres græsning efterlader en mere lysåben mark, som har en gavnlig effekt på biodiversiteten, forklarer Johan Ib Hansen.

Seneste projekt på Fjordgården er anlæggelsen af en skovhave med en blanding af træer, bærbuske og flerårige grøntsager.

- Det er planen, at den med tiden skal afløse vores urtehave og give et økosystem, som tiltrækker både bestøvere og insekter, der spiser skadedyr, og samtidig udnytter planternes kvælstoffikserende egenskaber, siger Johan Ib Hansen, som også lader gamle, døde træer stå - til gavn for fugle og insekter.

Fjordgården har sommeren igennem staldsalg i gårdens tidligere garage. Der er åben gård et par gange om året, næste gang på søndag den 1. august. Hvis man ønsker at 'blive lidt længere', er det muligt for at leje gårdens sommerhytte, som ligger midt i alle herlighederne og har udsigt til både sø og fjord.

- Vi har ynglende tårnfalke, svalereder i laden, havørne, harer og ugler, så her er masser at se på og opleve, både på gården og i den vilde natur. Vi plejer at foreslå vores overnattende gæster, at de tager et glas vin med ned på den yderste pynt i fjorden og nyder solnedgangen derfra. Her havde godsejer Dahl fra Holbæk Slotsladegård en gang sin jagthytte, og der er den skønnest udsigt i alle retninger, slutter Janni Holmager Hansen.

Fjordgården ligger på Nykøbingvej 34.