Mød borgmesteren i Vipperød

Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) rykker tirsdag og onsdag for første gang borgmesterkontoret ud i et af kommunens lokalområder. Hun starter i Vipperød - nærmere bestemt på Lersøcentret i Lersøparken.

Udover at åbne sit kontor for borgerne har borgmesteren fuldt program, mens hun er i Vipperød. For der er også planlagt, at hun blandt andet skal på praktikophold, på virksomhedsbesøg og på byvandring.

Onsdag sluttes der i øvrigt af med et åbent arrangement på Lersøcentret. Her vil borgmesteren være vært ved et uformelt dialogmøde under overskriften »Mød borgmesteren«. Alle er velkomne til at komme til arrangementet, hvor der bliver serveret kaffe og kage. Det begynder klokken 16.30 og slutter klokken 18.