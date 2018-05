Biogasanlægget skal efter planen placeres i dette område - nord for Skovvejen og vest for Ringstedvej. Foto: Mie Neel

Modstand mod biogasanlæg

Holbæk - 03. maj 2018 kl. 12:11 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Umiddelbart tydede det ikke på, at flertallet af deltagerne ved et informationsmøde onsdag aften om et planlagt biogasanlæg ved Kvanløse lod sig overbevise om, at det ikke vil give væsentlige gener at bo i nærområdet.

De får chancen for at opleve, hvordan et lignende anlæg fungerer ved Bogense på Fyn. Det sker ved en bustur den 6. juni. Nature Energy driver anlægget på Fyn og skal også drive det planlagte anlæg ved Kvanløse sammen med leverandørforeningen Sjællandske Biogas.

Tilmelding til busturen skal ske til Hans Ravn, Udby, senest 1. juni.

- Vores anlæg lugter ikke. De fjerner lugt. Og det kan man bedst opleve ved at tage med på busturen. Det er ikke som anlægget i Snertinge, for vores anlæg er en helt anden type, sagde Morten Gyllenborg, forretningsudvikler i Nature Energy.

Der var cirka 80 deltagere i mødet i Vommevad Forsamlingshus, og frygten for lugtgener og mere tung trafik prægede spørgsmålene.

Det var både de nærmeste naboer og beboere i det nærliggende Kvanløse, der udtrykte store betænkeligheder ved biogasanlægget.

- Det var en meget stor overraskelse, at der skal etableres et biogasanlæg nord for Kvanløse. Det vil selvfølgelig give nogle gener i sognet med 570 personer, sagde Jens E. Jørgensen, der er formand for Kvanløse Sogns Beboerforening.

Han henviste især til, at der vil komme mere tung trafik på Rute 57, Ringstedvej, hvor beboerforeningen længe har arbejdet for at få en cykel- og gangsti fra efterskolen Tanken og frem til Tjørnedevej i Igelsø.

- Det er en livsfarlig vejstrækning at gå og køre på, sagde Jens E. Jørgensen.

Annemette Ellefsen og Jes Kristiansen, Ringstedvej 168, vil blive nærmeste naboer til det planlagte biogasanlæg.

- Har I haft andre placeringer i spil? Vi har kigget på andre placeringer, som vi gerne vil vise jer, sagde Jes Kristiansen.

Arne Frimand, Ringstedvej 171, mente også, at der burde kigges efter andre placeringer.

- Jeg holder dagligt i kø for at komme ud på Ringstedvej, og i pe­rioder holder trafikken stille om morgenen helt herud på grund af Harms­krydset, sagde Arne Frimand.

Der skal foretages en miljøvurdering af forholdene på stedet, ligesom der skal udarbejdes en kommuneplantillæg og en lokalplan, før biogasanlægget vil kunne opføres.

