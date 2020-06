Moden afspejler en ny verden efter corona

Flere brancher oplever, at det forbrug, som blev udskudt af corona-nedlukningen, nu udløses. Det sker blandt andet hos Paw Sko i Holbæk Mega Center, hvor situationen gik fra meget stille til utrolig travl:

- Vi lukkede den 18. marts og åbnede igen påskelørdag og oplevede, at der var stor interesse fra dag ét. Det var jo i den grad blevet forår og godt vejr. Børnene manglede nyt fodtøj, og de gik lige fra gummistøvlerne over i nye sandaler og sneakers. Den travlhed fra genåbningen er fortsat, og vi har lige nu mere travlt end på samme tidspunkt sidste år. Der er ophobet et behov, konstaterer Marianne Lundsbjerg, der er butikschef hos Paw Sko.