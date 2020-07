Færdselspolitiet spottede en bilist på motorvejen ved Vipperød med en mobil i hånden. Det viste sig, at føreren var frakendt kørekortet og derfor sigtes for to overtrædelser af færdselsloven. Foto: Kenn Thomsen

Mobiltelefon afslørede bilist uden kørekort

Med to overtrædelser af færdselsloven sigtes han for at køre i frakendelsestiden og for at tale i mobiltelefon under kørsel.