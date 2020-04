Spillet »Forsvar Brorfelde« er lavet af holbækkeren Joe Kniesek.

Send til din ven. X Artiklen: Mobilspil om Brorfelde under angreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobilspil om Brorfelde under angreb

Holbæk - 23. april 2020 kl. 05:56 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis børnene eller børnebørnene har svært ved at få tiden til at gå under corona-krisen, var det måske en mulighed at lade dem redde Brorfelde Observatorium mod en invasion fra rummet.

Det kan gøres i et nyt spil til både mobiltelefonen og computeren. Det hedder »Forsvar Brorfelde«.

Det er holbækkeren Joe Kniesek, som har lavet spillet hen over påsken. Flere børn kender ham måske i forvejen, da det er ham, der står for Kodefidusen på Holbæk Bibliotek.

Thomas skyder aliens - Jeg kan godt lide at programmere. Ja, jeg kan faktisk ikke lade være. Så da jeg faldt over et kodeværktøj på nettet, Pico-8, fik jeg lyst til at lave et lille spil. Og så fik jeg hurtigt ideen om, at det skulle handle om Brorfelde Observatorium, fortæller han.

Spillet handler i sin enkelhed om, at man styrer en lille figur, Thomas, op og ned ad en stor stige. Han skal så skyde forskellige aliens og andet, der falder ned mod observatoriet ved Brorfelde.

Undervejs kan man samle nogle energiceller op, der kan være med til at opbygge et forsvar. Men det er ikke helt nemt, og det kræver derfor et vist håndelag at gennemføre spillet.

»Forsvar Brorfelde« er inspireret af computer- og arcadespillene fra 80'erne med tydelige pixels. Det kan hentes på internetadressen https://www.digitalalkymist.dk/games/brorfelde-beta.html

Flere spil på vej Brorfelde Observatorium har selv præsenteret spillet på sin Facebookside og er umiddelbart begejstret.

Joe Kniesek vil ikke afvise, at der kommer flere spil fra hans hånd.

- Men der går nok et års tid, før jeg har nogle klar, fortæller han.