Flere borgere føler sig utrygge på Holbæk Station, hvor unge samles. Derfor var den mobile politistation på Holbæk Station mandag eftermiddag og aften.

Mobil politistation på stationen

Holbæk - 14. april 2021 kl. 12:18 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Flere borgere har kontaktet Midt- og Vestsjællands Politi, fordi de oplever utryghedsskabende adfærd på og omkring Holbæk Station, hvor unge mødes. Derfor rykkede den mobile politistation i mandags ud til Holbæk Station fra klokken 15.30 til 19.15.

Tiltaget kommer, efter at borgere har kontaktet politiet om, at de unge forsamles, er højtråbende, henkaster affald, nægter at bruge mundbind samt ryger indendørs, fortæller politikommissær Karin Storm.

- Den adfærd i eftermiddags- og aftentimerne er utryghedsskabende for borgerne, og derfor har vi fulgt vores løbende tilsyn op med den mobile politistation. Ved vores tilstedeværelse mandag havde vi også inviteret SSP Holbæk, og målet var både at tale med borgerne om deres oplevelser og med de unge om deres adfærd på stedet, udtaler Karin Storm, der er leder af forebyggelsessektor vest, der dækker Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, i en skriftlig meddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Flere besøg på vej Lokalbetjent Henning Jørgensen var kørt ud med den mobile politistation, og han havde placeret den så strategisk, at borgerne var nødt til at gå uden om vognen for at komme ind og ud på stationen. Det betød stor opmærksomhed på politiets tilstedeværelse, oplyser politiet.

- Vores ønske var at komme i dialog med så mange som muligt i de timer, vi var der, og det lykkedes os da også at komme i kontakt med omkring 100 borgere. Vi vil gerne tale med borgerne om deres oplevelser på stationen, og vi vil selvfølgelig også gerne vise vores synlighed i området. Det var også min oplevelse mandag aften, at borgerne var glade for vores indsats, og rigtig mange lagde mærke til den mobile politistation, udtaler lokalbetjent Henning Jørgensen i meddelelsen.

Tre politistuderende fra Politiskolen var også til stede ved den mobile politistation mandag. I forbindelse med et afgangsprojekt på Politiskolen uddelte de spørgeskemaer omkring tryghedsskabende indsatser.

Midt- og Vestsjællands Politi vil i den kommende tid følge op med flere besøg på Holbæk Station.