Mistede tørklæde ved stor ungdomsfest

Faderen til en 15-årig pige fra Holbæk meldte søndag til politiet, at datteren havde mistet et tørklæde, da hun var til en privatfest med cirka 40 deltagere.

Pigen havde lagt et net med sine ting i et rum, som ikke blev benyttet. Men da hun skulle gå fra stedet, opdagede hun, at hendes tørklæde manglede.