Michael Suhr (K) vil ikke ende som en bister idiot. Med protese vil han vende tilbage til byen, politikken og jobbet. Men først skal han genoptrænes, og jo, han kan godt se ironien og det komiske i, at det skal foregå i Holbæk Kommunes sundhedscenter i den sportsby, han har kritiseret og været modstander af. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Mistede benet: Til jul slentrer han ubesværet gennem byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistede benet: Til jul slentrer han ubesværet gennem byen

Holbæk - 10. oktober 2020 kl. 15:27 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

De kvikke svar er der stadig, men bag lurer bevidstheden om, at livet hurtigt kan vende og endda ende. Men politikeren Michael Suhr er på vej op efter en amputation af et stykke af underbenet. og Han har en plan: Til jul spankulerer han ned ad Ahlgade, og ingen kan se, at han går med protese.

Og før nogen klapper i hænderne: Han har ingen plan om at stoppe som konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk, lyder det med et grin.

Og Suhrs Udvikling og Botræning kører også videre.

- Alle har gjort alt for at redde min fod og hjælpe mig med beslutningen om amputation. Nu går det op ad bakke, der er styr på mit ben og mig. Men jeg har været langt nede og bange for, det blev en begravelse og ikke julefest, siger Michael Suhr.

Tid til forandring Det er et vendepunkt og slag med en tung vognstang for en politiker uden partifæller i kommunalbestyrelsen. Han prøver at være med overalt, vil gerne blande sig og have styr på alle detaljer i sine opholdssteder.

- Jeg var i gang med at løsne lidt. Nu kræver det en forandring, jeg må lære at geare ned, fokusere og prioritere mine kampe. Infektionen i foden var nok et signal om at drosle ned for at undgå en blodprop som 58-årig.

Michael Suhrs mål er at turde sige nej i politik og at arbejde på kontroltrangen.

- Jeg er typen, der er tryg, når jeg har kontrollen. Også selv om jeg ved, at jeg har dygtige medarbejdere, som har taget over og gør det godt. Og ungerne på stedet siger, at nu skal de passe på mig, tilføjer han.

Ros til sygehuset Michael Suhr har diabetes og erkender, at den har han ikke passet godt nok. Men han var opmærksom på sine fødder efter at have fået fjernet en lilletå.

Han havde ikke set noget galt, inden han torsdag for tre uger siden blev dårlig med høj feber og endte med at blive indlagt om mandagen på Holbæk Sygehus med galopperende infektion i højre fod.

Penicillin hjalp ikke. Det lykkedes heller ikke at slå infektionen ned med et par operationer.

- Og så blev jeg rigtig nervøs og bange for, at infektionen gik i mine organer. Jeg har lyttet til lægerne i Holbæk og været tryg ved dem. De er topprofessionelle og supereffektive, og jeg har set, hvordan personalet dagligt knokler under dårlige vilkår, understreger Michael Suhr.

Det kommer fra én, der tit kritiserer offentlige systemer, tilføjer han og peger også på ironien i, at han efter udskrivelsen på onsdag skal genoptrænes i sundhedscentret i den sportsby, han har været stærk modstander af.

Michael Suhr har søgt om orlov, men han regner med, at suppleanten Bent Brandt om fire måneder må vige pladsen i kommunalbestyrelsen.

- Det bliver hårdt arbejde, jeg har opdaget, hvor hurtigt muskler forsvinder. Jeg skal have min protese, træne og vende tilbage til min ny virkelighed på et lidt lavere gear uden at ende som en passiv, bister idiot, lover lover Michael Suhr.