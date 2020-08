Midt- og Vestsjællands Politi anbragte torsdag aften en hund på et dyreinternat. Hundens ejer blev sigtet for overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Foto: Thomas Olsen

Mistanke om misrøgt af hund

Torsdag aften klokken 23.47 fik Midt- og Vestsjællands Politi et opkald fra en borger, som var bekymret for en hund i en lejlighed i Agervang i Holbæk. Hunden havde ifølge anmelderen gøet næsten uafbrudt de sidste par dage.

Ved et nærmere eftersyn af de forhold, hunden blev holdt under, mente politiet, at der kunne være tale om en overtrædelse af dyreværnslovgivningen, da hunden måske ikke fik den pasning og pleje som krævet for at besidde en hund i en lejlighed.