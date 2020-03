Mistænkt spritbilist kørte i grøften

En 28-årig mand fra Roskilde kørte mandag kort før klokken 15 galt på Amtsvejen i Stokkebjerg ved Jyderup. Ifølge politiet er der mistanke om, at manden var påvirket af spiritus.

Ifølge politiet var flere bilister standset for at tjekke, om nogen havde brug for hjælp. Ingen andre trafikanter var impliceret i uheldet