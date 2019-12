Den 24-årige blev anholdt på havnen i Gamløse, hvor Østre Færge har sit leje på Orø. Foto: Peter Andersen

Mistænkt brandstifter var stukket af fra tvangsindlæggelse

Holbæk - 20. december 2019

På trods af, at en 24-årig mand fra Valby er psykisk syg og siden november har været tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, blev han fredag indsat i et almindeligt arresthus.

Her skal han sidde, indtil der bliver plads til ham på en psykiatrisk afdeling, som er gearet til at huse varetægtsfængslede personer med psykisk sygdom.

Det blev resultatet af et grundlovsforhør fredag ved Retten i Holbæk, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle den 24-årige på begrundet mistanke om, at han torsdag aften omkring klokken 23.35 satte ild til et sommerhus på Østre Strandvej i Gamløse på Orø. Sommerhuset tilhører personer i hans nære familie.

- Det er, for at sige det mildt, træls, at der ikke er en plads på en psykiatrisk afdeling. Derfor bestemmer jeg, at der skal ske varetægtsfængsling i surrogat på en lukket afdeling, så snart der er en ledig plads, lød det fra dommeren.

Af samme grund besluttede han, at den 24-årige i første omgang kun skal være frihedsberøvet frem til den 7. januar, selv om anklagemyndigheden gerne ville have beholdt ham en uge længere.

- Jeg vil gerne have, at vi kan holde lidt styr på, at han ikke bare kommer til at sidde i et arresthus, tilføjede dommeren.

Stak af under udgang

Den 24-årige var på det tidspunkt ikke selv til stede i retssalen. Efter et kort forsøg på at afgive forklaring, bad den 24-årige om lov til at forlade lokalet. Han gav udtryk for, at han ikke havde lyst til at tale om sagen.

Forinden havde han nået at sige, at han ikke nægtede sig skyldig i sigtelsen om forsætlig brandstiftelse.

Det var da heller ikke behagelige detaljer, der kom frem under grundlovsforhøret. Her kunne anklageren oplyse, at den 24-årige to gange inden for det seneste år har udsat et nærtstående familiemedlem for umotiverede overfald.

Det skete senest i november, og det førte til, at den 24-årige blev tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling i hovedstadsområdet.

Men i torsdags var han på ledsaget udgang i København, og i den forbindelse stak han af. Det skete kort efter klokken 19.

Hans familie blev underrettet, fordi den 24-årige muligvis ville opsøge dem, og fordi han blev vurderet til at kunne være farlig, særligt i forhold til det omtalte familiemedlem.

Fandt fyldt benzindunk

Der gik da heller ikke mere end fire en halv time efter flugten, før den 24-årige dukkede op ved familiens sommerhus på Orø.

Klokken 23.36 reagerede en bevægelsessensor i sommerhuset, og kort efter hørte en nabo en alarm fra huset. Politiet blev tilkaldt klokken 23.51, fordi der var melding om, at der var blevet sat ild på sommerhuset på Østre Strandvej.

Husets ejer befandt sig ikke selv på stedet, men kunne henlede politiets opmærksomhed på, at det kunne være den 24-årige mand, der stod bag.

Der skete ikke store skader på huset, men de tilkaldte politifolk kunne konstatere, at der var knust en rude i huset, og at der var brandskader på en mindre del af gulvet. Her stod desuden en fem-liters dunk fyldt med benzin.

Politiet indledte herefter en eftersøgning af den 24-årige og klokken 1.35 natten til fredag fik en politihund opsnuset ham ved Østre Færges leje ikke langt fra sommerhuset, og så blev han anholdt.

Gennem sin beskikkede forsvarer, advokat Nina Nielsen, lod den 24-årige forstå, at han gerne ville tilbage til den psykiatriske afdeling, hvor han har været tvangsindlagt siden november. På den baggrund protesterede hun mod, at han blev varetægtsfængslet.

Men dommeren mente, at en tvangsindlæggelse ikke vil være tilstrækkelig, fordi den 24-årige netop var stukket af fra indlæggelsen.

Samtidig gav dommeren anklageren ret i, at der er risiko for, at den 24-årige på fri fod igen vil opsøge sin familie, som han altså allerede har udsat for flere umotiverede overfald.

Den beskikkede forsvarer tog forbehold for, at varetægtsfængslingen kan blive kæret til Østre Landsret.