Mistænkelige børnehave-brande

To af brandene skete i går, søndag. Dagens første alarm kom klokken 5.49, hvor der var ild i en lille bygning ved Slotsparkens Børnegård.

Ilden var ved at brede sig til selve børneinstitutionen, men det lykkedes Vestsjællands Brandvæsen at slukke ilden, før flammerne fik rigtig fat i bygningen.

Børnegården fik en lille udvendig brandskade, og skadeservice blev tilkaldt for at gøre rent efter røg.

Søndag aften ved 23-tiden var den gal igen. Her var der brand på en terrasse, som støder op til en af dørene ind til Stormøllen Børnehus.

Også her fik brandvæsenet has på flammerne, før de fik rigtigt fat i hovedbygningen.

- Men flammerne havde nået at lave huller i døren ind til institutionen, så der var en del røg inde i bygningen, og vi måtte derfor lufte ud og tilkalde skadeservice, fortæller indsatsleder Jan Bruun.

Hænge ud-steder Hos Midt- og Vestsjællands Politi konstaterer kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at der mangler en naturlig forklaring på de to brande.

Oven i kommer, at det er anden gang på en uge, at der opstår brand ved Slotsparkens Børnegård.

Natten til mandag for en uge siden måtte brandvæsenet rykke ud til brand i en række containere ved børneinstitutionen.

- Vi ikke kan få øje på en naturlig forklaring, og derfor kigger vi nærmere på alle tre brande. Man kunne tænke sig, at institutionerne fungerer som hænge ud-steder for unge her i coronatiden. Og måske er der noget med lightere, tændstikker eller noget med grill. Vi ved det simpelt hen ikke, siger Martin Bjerregaard og tilføjer: