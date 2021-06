Se billedserie Det populære badeområde ved Krags Brygge og Filmtorvet har været ramt af badeforbud på grund af bakterier i regnvand, der er blevet ledt ud netop dér. Nu lægges rørerene om, og kommunen forventer, at badevandskvaliteten vil blive forbedret. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Mission bedre badevand: Nu rykker rørarbejde ind på populært område Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mission bedre badevand: Nu rykker rørarbejde ind på populært område

Efter nogle måneders spærring er Fjordstien igen åben ved Finsings Plads i Holbæk. Men i løbet af juni rykker rørarbejdet, der skal give bedre badevand i havnebassinet, videre til Filmtorvet.

Holbæk - 02. juni 2021 kl. 17:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Filmtorvet i Holbæk kommer til at se lidt anderledes ud end normalt hen over sommeren.

I arbejdet med at sikre bedre kvalitet af badevandet i havnebassinet ved Krags Brygge, er Holbæk Kommune i øjeblikket ved at omlægge regnvandsledninger i området, og det arbejde rykker inden for et par uger ind på Filmtorvet.

Det betyder, at der i de kommende måneder vil blive gravet op på tværs af det populære samlingssted mellem havnebassinet og den gamle skrotplads øst for Filmtorvet.

Ifølge Lone Blok Rasmussen, projektudvikler i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, er det planen at gravearbejdet skal begynde i uge 24 - det er om to uger.

- Det vil blive udført sådan, at der graves cirka fire-fem meter op af gangen. Vi kommer ikke til at lave én stor, lang udgravning på tværs af Filmtorvet. Så vi sikrer, at der fortsat vil være adgang til at bruge Filmtorvet i løbet af sommeren, men vi håber også på forståelse for eventuelle gener i forbindelse med arbejdet, siger Lone Blok Rasmussen.

Overvejer spærring Det er forventningen, at arbejdet med at omlægge rørene vil stå på frem til midten af september. Først til sidst vil man asfaltere de steder, hvor der har været gravet op, og som skal have asfalt på. Det vil ikke ske løbende.

Lone Blok Rasmussen siger, at man i øjeblikket tygger på, om der i arbejdsperioden skal spærres af for færdsel mellem Filmtorvet og Finsings Plads af sikkerhedsmæssige årsager.

Den beslutning er ikke truffet endnu, og hun understreger, at der i givet fald vil blive taget hensyn til husbådejernes adgang til deres hjem.

Fjordstien er åben igen Der er flere elementer i røromlægningen. Dels skal regnvandsudløbet altså væk fra havnebassinet for at undgå de badeforbud, der har været ved Krags Brygge i både 2019 og sidste år. Det føres i stedet til det eksisterende udløb for enden af Roedsvej.

Og dels skal spildevandsledningen fra husbådene samt blandt andet bådelauget og kajakklubben på Finsings Plads samles og kobles på spildevandsledningen også ved Roedsvej.

Røromlægningen i området har allerede været i gang nogle måneder. Således har Fjordstien i en periode været spærret ved Roedsvej, ligesom også Roedsvej har været lukket.

Men arbejdet omkring udløbet for enden af Roedsvej er nu så langt, at Fjordstien igen er åben for passage.

Roedsvej er endnu lukket, idet der blandt andet mangler at blive asfalteret.