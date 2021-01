Missen gav mistanke om indbrud

Kort før klokken 6 fredag morgen meldte en mand, som var ved at salte på Markskellet i Holbæk, at der stod en dør åben til en lejlighed på vejen. Og det så ud, som om nogen bevægede sig rundt i lejligheden med en lommelygte.

Politiet sendte straks en patrulje, som dog hurtigt fik opklaret, at mistanken var ubegrundet, selv om der faktisk var en mis indblandet. Beboeren i lejligheden havde nemlig blot ladet sin dør stå åben af hensyn til katten. Og der var ikke skyggen af tyv.

Selv om mistanken således var ubegrundet, understreger Midt- og Vestsjællands Politi, at man altid er glad for den type anmeldelser. Det sikrer, at man kan få afklaret, om der er noget kriminelt på færde.