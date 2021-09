Politiet sigter nu en 41-årig mand for begge de tilfælde af mishandling af heste, der har været hos Holbæk Rideklub det seneste år.

Send til din ven. X Artiklen: Mishandling af heste: Politiet udvider sigtelse mod mistænkt mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mishandling af heste: Politiet udvider sigtelse mod mistænkt mand

Holbæk - 17. september 2021 kl. 14:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Politiet har fredag udvidet sigtelsen mod en 41-årig mand fra Holbæk, der i forvejen var sigtet for uforsvarlig behandling af hesten Florica hos Holbæk Rideklub natten til den 24. august i år.

Læs også: Her er sagen om hestemishandling

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i en pressemeddelelse fredag eftermiddag, at den 41-årige mand nu også er blevet sigtet i sagen fra september sidste år, hvor hesten Carli måtte aflives efter at være påført alvorlige skader i underlivet.

Den 41-årige mand blev anholdt i Holbæk 31. august og i første omgang kun sigtet for det seneste tilfælde af mishandling fra august i år.

Men siden har politiet fået svar på analyser af kriminaltekniske spor, og det har giver nu grundlag for at udvide sigtelsen mod manden, oplyser politiets kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til sn.dk.

- Sporene gør, at vi nu mener, at det er den samme person, der kan mistænkes for begge tilfælde, siger Martin Bjerregaard.

Han vil ikke svare på, om det er dna-spor eller andre former for tekniske spor, der matcher i sagerne om mishandling af hestene Carli og Florica - og samtidig knytter dem til den 41-årige mistænkte mand.

- Det holder vi foreløbigt for os selv. Men det er oplysninger der gør, at vi med rimelig stor sandsynlighed kan sige, at det den mistænkte mand, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Den 41-årige er sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen ved at have behandlet de to heste uforsvarligt. Det er ikke blevet offentliggjort, hvad politiet konkret mener, at han har udsat hestene for, men det har været fremme, at dyrene er blevet påført skader i underlivet. Politiet vil ikke oplyse, hvordan manden stiller sig til sigtelserne. Det er derfor uvist, om han nægter sig skyldig, og hvad han eventuelt måtte have forklaret til politiet.

Omfattende efterforskning Politiet skriver i pressemeddelelsen, at man efter den første anmeldelse om uforsvarlig behandling af hesten Carli natten til 11. september sidste år foretog grundige undersøgelser af hestestalden for at sikre eventuelle kriminaltekniske spor samt omfattende efterforskning i et forsøg på at få identificeret en mistænkt i sagen. Politiet offentliggjorde dele af en overvågningsvideo i et forsøg på at få offentlighedens hjælp til at identificere den mand, der sås gå væk fra rideskolen. Trods offentliggørelse af overvågningsvideoen og efterforskningen i øvrigt lykkedes det ikke umiddelbart politiet at identificere ham, lyder det i pressemeddelelsen. Om formiddagen den 24. august i år modtog politiet endnu en anmeldelse fra Holbæk Rideskole. Overvågning fra rideskolen viste, at en mand i løbet af natten uberettiget havde opholdt sig i hestestalden, hvor han havde behandlet en hest uforsvarligt. Den 41-årige blev anholdt den 31. august 2021 og sigtet for seneste forhold på rideskolen, efter at flere borgere henledte opmærksomheden på ham efter offentliggørelse af signalementet. Politiet skriver i pressemeddelelsen, at man herefter foretog en målrettet efterforskning mod den 41-årige med fokus på de sikrede, kriminaltekniske spor for at få afklaret, hvorvidt han også kunne mistænkes i sagen fra 2020. Det er den efterforskning, der nu giver politiet grundlag for at sigte manden for den oprindelige sag.

Ikke grundlag for fængsling Politiet og anklagemyndigheden har efter den nye sigtelse mod den 41-årige foretaget en nøje juridisk vurdering af bestemmelserne i retsplejeloven om varetægtsfængsling sammenholdt med de konkrete omstændigheder i de to sager, og der vurderes på den baggrund ikke at være grundlag for fremstilling af den 41-årige i et grundlovsforhør med påstand om varetægtsfængsling. Sagerne vil nu blive forelagt for Det Veterinære Sundhedsråd for at få en sagkyndig vurdering af, hvordan grovheden i behandlingen af hestene i de to sager bør vurderes. Anklagemyndigheden vil herefter tage stilling til, hvordan det strafferetlige i sagerne om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen forventes afgjort, skriver politiet i pressemeddelelsen.

relaterede artikler

Hestesag: Politiet advarer mod trusler og selvtægt 02. september 2021 kl. 15:59

Formodet hestemishandler løsladt: Forargelse og afmagt i rideklub 02. september 2021 kl. 01:00