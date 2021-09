Identitetstyverierne er fordelt på en hel stribe af offentlige transportmidler. Privatfoto

Misbrugt af identitetstyve i tre år: - Pludselig skylder jeg 80.000 kroner

Holbæk - 24. september 2021 kl. 16:10 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

Det startede i november 2018, da han blot var 17 år gammel. Et begyndende mareridt for Abdimalik Hassan.

Da modtog han den første kontrolafgift i sin e-boks for at have kørt uden billet.

Dengang var han 17 år og gik i 1.G, og siden er det væltet ind med den ene bøde efter den anden for at have kørt uden billet fra en hel stribe af trafikselskaber.

Problemet er bare, at en eller flere identitetstyve har været på spil og i nu knap tre år udgivet sig for at være Abdimalik Hassan og indtil videre konsekvensfrit har kørt med diverse offentlige transportmidler rundt omkring på Sjælland - og det uden at betale.

- De skal stoppe og lade mig være i fred. Det er stressende at gå og tænke på hele tiden, siger Abdimalik Hassan til Nordvestnyt.

Seneste kontrolafgift indløb i hans e-boks i slutningen af juni.

Der har således været stille i et par måneder, men det er bare et spørgsmål om tid, før cyklussen starter forfra, og der på ny kommer bøder væltende ind, der ikke har noget med ham at gøre, frygter Abdimalik Hassan.

Han har gentagne gange haft fat i både politiet og de trafikselskaber, der har udstedt bøderne.

- Jeg har haft fat i dem flere gange og fortalt dem, at min identitet bliver misbrugt, men det stopper kun bøderne midlertidigt, lyder det frustreret fra Abdimalik Hassan.

Bøderegnen de sidste tre år har gjort det tæt på uoverskueligt for Abdimalik Hassan at holde overblikket over den gældsspiral, som andre har kørende i hans navn.

Sideløbende med de mange bøder har han modtaget stribevis af breve fra Gældsstyrelsen.

- I det ene brev skriver de, at jeg skylder 80.000 kr. I det andet brev er tallet nede på 10.000. Jeg forstår det ikke, siger Abdimalik Hassan, der ikke endnu er lykkedes med endeligt at overbevise trafikselskaberne om, at nogen kører uden billet i hans navn.

De mange tilfælde af identitetstyveri har haft omfattende konsekvenser for Abdimalik Hassan.

Efter at have sat studenterhuen på sned i år var det mere end bare symbolet på tre års slid med lektier og store opgaver.

- Det var enormt stressende at tænke på, at nogen kørte gratis rundt i mit navn, når jeg i forvejen havde rigeligt at tænke på med afleveringer og sådan noget, siger Abdimalik Hassan.

Frustrationerne er dog ingenlunde slut, og trækker dybe spor ind i det sabbatår, som han er i gang med at holde.

- Jeg arbejder som vikar i en børnehave, og jeg skal betale 53 procent i skat, siger Abdimalik Hassan, der håber en dag at få fred fra identitetstyverierne.

- Det burde ikke være så nemt at misbruge andres identitet. Man skal åbenbart kun bruge navn, adresse og fødselsdato, lyder det fra Abdimalik Hassan, der føler sig overladt meget til sig selv i kampen for at overbevise trafikselskaberne og Gældsstyrelsen om, at de mange bødeskrivelser ikke er til ham.

Et brev fra DSB gav ham kortvarigt et håb om en udgang på de snart tre års frustrationer.

- De skrev, at de havde en idé om, hvem der kører rundt i mit navn, men så har jeg ikke hørt mere siden, siger Abdimalik Hassan afslutningsvis.