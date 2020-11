Minkavler Finn Nielsen fra Skee ved Store Merløse er lige nu i gang med at gøre sine mink klar til pelsning, der foregår på et pelseri. De aflivede mink renses i tromlen bag ham, og derefter klippes forpoterne af, så de er klar til pelsning. Det har han gjort i over 40 år, men nu er det snart slut.

Artiklen: Minkavler pelser for sidste gang i 43 år: - Det er vildt, at det kan lade sig gøre i Danmark

Minkavler pelser for sidste gang i 43 år: - Det er vildt, at det kan lade sig gøre i Danmark

November er altid pelsningstid, så når der i øjeblikket ligger tusindevis af døde mink på rad og række på både stativer og gulv i laden, skyldes det, at Finn Nielsen forsøger at drive sin minkfarm videre i så lang tid som muligt, inden det er helt slut på grund af regeringens og et politisk flertals aftale om, at samtlige mink i Danmark skal aflives på grund af frygt for mutation af coronavirus.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her