Se billedserie Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek lyttede interesseret, da ejeren af Vintre Møller Destilleri Henrik Hammer fortalte om stedet og sine egne bevæggrunde til at flytte sin virksomhed fra København til et landdistrikt. Foto: LAG

Minister vil fastholde millionstøtte til lokal aktionsgruppe

Holbæk - 04. juni 2021 kl. 14:01 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

Den lokale aktionsgruppe, LAG Midt-Nordvestsjælland, der spænder over Sorø, Lejre, Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommuner, havde fornemt besøg, da man fredag formiddag tog imod indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek på Vintre Møller ved Kirke Sonnerup. Det er blot ét af de mange projekter, LAG har støttet med EU-midler, der skal styrke liv og vækst i landdistrikterne.

Det oplyser LAG i en pressemeddelelse.

LAG Midt-Nordvestsjælland er Danmarks største lokale aktionsgruppe, og på den baggrund havde LAG Midt-Nordvestsjælland inviteret ministeren på besøg på Vintre Møller ved Kirke Sonnerup, så han ved selvsyn kunne høre mere om LAG-ordningen og de muligheder og udfordringer, man har i det praktiske arbejde med at udmønte ordningens potentiale fuldt ud. I mødet deltog desuden borgmestrene fra Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner.

Tæt på græsrødderne - Vi er glade for, at ministeren midt i lanceringen af en række udspil om landdistrikternes udvikling har taget sig tid til at mødes med os, udtaler formand Flemming E. Larsen, der også sidder i Koordinationsudvalget for LAG-ordningen.

- Vi vil gerne italesætte over for ministeren, at LAG'erne kan noget særligt, og at vi gerne vil bidrage med mere. Det er lokale borgere, der bestemmer fordelingen af LAG-midlerne, og vi arbejder ud fra en »nedefra og op«-tankegang. Det styrker identiteten og virkelysten i landdistrikterne. Vores projekter ender ikke med en række møder eller en tyk rapport, men med konkrete aktiviteter, der stimulerer beskæftigelsen eller gør lokalområderne endnu mere attraktive at bo og leve i. Vi kan i det små være med til at ændre bevægelsen fra land til by til at gå den anden vej. Det er noget, vi har set blive mere tydeligt de sidste par år, lyder det fra formanden.

Tryg økonomisk ramme Det udløste positiv respons fra ministeren.

- For mig er det helt afgørende, at vi får skabt et mere sammenhængende Danmark med en bedre balance mellem land og by. Her spiller de lokale aktionsgrupper en afgørende rolle for at skabe liv og udvikling i landdistrikterne, hvilket besøget hos LAG Midt-Nordvestsjælland har bekræftet mig i. Derfor har regeringen for nylig foreslået, at vi fastholder den højere støtte på 93 mio. kr. årligt til LAG, så aktionsgrupperne har en tryg økonomisk ramme helt frem til 2027, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.