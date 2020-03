Minister-svar uden hjælp til haveejere

Miljøministeren har netop besvaret spørgsmål, som Jacob Jensen (V) har stillet på baggrund af Kystdirektoratets afgørelse i sagen fra Arnakke. Direktoratet har afgjort, at et drivhus, en flisebelagt sti, et mindre skur, en del af et raftehegn, et tidligere legehus samt to støtter til humle og brombær skal fjernes, da de ligger inden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter (omtalt i avisen 3. marts). Ejendommen i Arnakke ejes af Maria og Scott Hamilton Brown.

Der er ikke umiddelbart nogen hjælp at hente fra miljøminister Lea Wermelin (S) for ejeren af haven, der ligger delvis inden for strandbeskyttelseslinjen på adressen Arnakke Enghave 9 i Arnakke øst for Vipperød.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her