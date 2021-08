Se billedserie Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte onsdag Absalonskolen i Holbæk for at høre mere om frihedsforsøget. Skoleleder Michael Larsen viser elevernes drømmetræer.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Minister på skolebesøg: En slumrende kæmpe er vækket

Holbæk - 25. august 2021

Der blev taget godt imod børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da hun onsdag formiddag besøgte Absalonskolen i Holbæk for at høre mere om det frihedsforsøg på folkeskoleområdet, som netop er skudt i gang i det nye skoleår.

Elever fra 3. klasse bød ministeren velkommen med Absalonskolens egen sang.

- Gi' jer selv et klap på skulderen, lød det fra ministeren på vej ind ad døren.

Gang i faglig udvikling Og lytter man til de lærere, der under besøget delte deres syn på frihedsforsøget med Pernille Rosenkrantz-Theil, er det blevet en hel del sjovere at gå ind ad samme dør efter, at forsøget har sat gang i de faglige diskussioner om, hvordan man vil bruge friheden til at skabe en bedre skole.

- Lige pludselig har vi fået den samtale, der i min verden ikke har eksisteret i otte år, om, hvordan vi bedst driver en folkeskole for børnene. Vi har fokus på at få bygget det her op, og vi udfordrer hinanden på nogle af de læringsidealer og dannelsesidealer, vi har haft. Om det er i frikvartererne eller når børnene er gået hjem, så er der hele tiden gang i en samtale om, hvad vi gerne vil. Jeg er så glad i låget over det, sagde Majken Durhuus, lærer på 8. klassetrin.

Børne- og undervisningsministeren fik en rundvisning på Absalonskolen og kom blandt andet forbi de »drømmetræer«, som alle skolens elever har været med til at lave. Her har de skrevet ønsker til, hvad der kan komme ud af frihedsforsøget.

To elever fra 8. klasse, Nynne Steen Nielsen og Johannes Kjærsgaard, kunne fortælle, at et gennemgående ønske fra eleverne er, at der kommer mere fokus på kreativitet, projekter og temaer i undervisningen.

Samtidig vil eleverne meget gerne lægge undervisningen andre steder end lige i klasselokalet - for eksempel på museer eller andre relevante steder.

Thor Alexander Højland Mathiesen, der går i 8. klasse på Nr. Jernløse Skole og er medlem af frihedsforsøgets følgegruppe, deltog også i mødet med børne- og undervisningsministeren.

Han satte fingeren på et ømt punkt, hvor det er så som så med friheden.

Skolerne i frihedsforsøget må nemlig ikke droppe at holde eksempelvis afgangsprøver, men Thor Alexander Højland Mathiesen efterlyste muligheden for at lade skolerne afprøve alternative eksamens- eller prøveformer.

Men ifølge ministeren kan man ikke have et system, hvor eleverne fra frihedsforsøgskommunerne, Holbæk og Esbjerg, ikke kan få det eksamensbevis, som elever fra alle andre dele af landet får og som er adgangsbillet videre i uddannelsessystemet.

Men Pernille Rosenkrantz-Theil lovede, at det vil indgå i de snarlige forhandlinger om en folkeskolereform, om der kan laves andre prøveformer end den traditionelle afgangsprøve.

Svært at glemme rammer Både elever og lærere kunne i øvrigt berette om, hvor svært det faktisk har været at komme i gang med at tænke nyt uden automatisk at lade sig begrænse i sin tankegang om, hvad der nu kan lade sig gøre.

Et godt eksempel på, at sådan et forsøg kræver tid, og både ministeren og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) pointerede, at de ikke har tænkt sig at blande sig fra politisk side, selv hvis man ikke er enig i de beslutninger, skolerne tager.

Set fra skoleleder Michael Larsens perspektiv er der da også al mulig grund til at lade skolerne - elever, forældre, lærere og ledelse - arbejde videre med så frie tøjler som muligt.

- Der er så meget energi ude på skolerne, som har følt sig trynet gennem mange år, fordi et fagcenter eller et ministerium ville bestemme. Men nu har frihedsforsøget, som jeg ser det, vækket en slumrende kæmpe, og det er fantastisk at se, sagde Michael Larsen om den fornyede vilje til at udvikle folkeskolen.

Det var da også denne gejst, som børne- og undervisningsministeren bed mest mærke i under besøget på Absalonskolen.

- Det gjorde stort indtryk på mig at høre om den faglige stolthed og glæde, der kommer ud af, at man bliver frisat for alle de snærende bånd, regler og styringsmekanismer. Den ene lærer sagde, at hun havde fundet glæden tilbage ved at være lærer, og det er præcist det, som det her handler om. For eleverne - og det kan vi selv huske fra vores egen skoletid - er det allervigtigste i folkeskolen, at man har en glad, engageret og dygtig lærer, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil på vej ud af døren.