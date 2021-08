Se billedserie Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek var fredag eftermiddag på besøg hos To Øl i Svinninge, hvor DI Vestsjælland havde inviteret til medlemsmøde. Foto: Mie Neel

Minister-besøg på bryggeri

Holbæk - 27. august 2021 kl. 17:39 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Fredag eftermiddag var indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på besøg hos bryggeriet To Øl i Svinninge. Han var gæst ved et møde, som DI Vestsjælland havde arrangeret for medlemsvirksomhederne.

Cirka 850 virksomheder og afdelinger er med i DI Vestsjælland. I øvrigt var netop To Øl i december sidste år modtager af DI Vestsjællands Initiativpris.

Den forholdsvis nye formand for DI Vestsjælland, Jan Bybjerg Pedersen, direktør hos Schoeller Plast i Nr. Jernløse, kunne foruden ministeren byde velkommen til knap 40 medlemmer.

Bryggeriet er indrettet i den gamle Beauvais-fabrik på Ringstedvej i Svinninge. Kaare Dybvad indledte med at fortælle, at han tidligere har været på besøg i bryggeriets butik for at købe øl.

Han tilføjede i øvrigt, at efter at Beauvais-fabrikken (dengang ejet af Orkla) lukkede, har han ikke købt ét Beauvais-produkt. Det skyldes utilfredshed med lukningen, fordi han, der er født og opvokset i Vipperød, kendte nogle af dem, der arbejdede på stedet. To Øl købte ejendommen ved årsskiftet 2018/19.

Uddannelser udflyttes I sit oplæg var indenrigs- og boligministeren blandt andet inde på, at udflytningen af uddannelser fra de større byer til andre steder skal være med til at fastholde virksomhederne i området. Udflytningen betyder, at flere bliver boende i området.

- Hvis virksomhederne først lukker, åbner de ikke igen, sagde Kaare Dybvad.

Han nævnte, at også infrastrukturen er vigtig, og derfor er han glad for, at et bredt flertal i Folketinget er med i aftalen om en færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen og andre trafikale tiltag i den sydlige del af Vestsjælland.

Kaare Dybvad var også inde på udfordringen med at skaffe faglært arbejdskraft nok i de kommende år. Den del fyldte også en hel del på regeringens konference »Fremtidens Danmark« i Fredericia i tirsdags, nævnte han.

- Vi er klar over, at der er en udfordring. Men jeg har nok ikke mandat til at lukke alt for meget ud, bemærkede Kaare Dybvad, som måske dermed fik sagt, at der kunne komme et udspil fra regeringen på et senere tidspunkt.

75 procent voksne i job Indenrigs- og boligministeren sagde i sit oplæg, at det er vigtigt, at unge mennesker har været på en rigtig arbejdsplads, så de bliver helstøbte mennesker, der også kan begå sig socialt.

- Der er brug for, at 75 procent af de voksne er i arbejde, sagde Kaare Dybvad.

Han kom også ind på Bygningsreglement 2018 (BR 18), som har fået en del kritik for at være bøvlet og indeholde for mange dokumentations­krav. Ministeren kunne ikke love, at kravene bliver mindre, men der arbejdes på at gøre det mere smidigt. Mødets facilitator, Rolf Ejlertsen, spurgte, hvilken rolle ministeren ser, at virksomhederne spiller i området, der er præget af det modsatte af urbanisering.

Kaare Dybvad opfordrede blandt andet til, at virksomhederne går sammen om at tiltrække folk. Og alle virksomheder, der har overskud til det, bør tænke over, hvordan de kan være med til at udvikle området.

Fire millioner liter øl i år Der var enkelte spørgsmål og kommentarer fra deltagerne før en rundvisning på bryggeriet. Før rundturen fortalte fabrikschef Michael Knoth om, at To Øl i dag, har cirka 40 fastansatte, ligesom der er 20-30 unge efter skoletid. Bryggeriet er faktisk vokset under coronakrisen, blandt andet fordi produkterne er kommet ud i den danske detailhandel.

Tobias Jacobsen, tour event manager hos To Øl, fortalte før rundturen blandt andet, at der i år brygges cirka fire millioner liter øl, hvilket er en vækst med 25 procent i forhold til 2020.