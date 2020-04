Med baggrund i flere sager med ansøgninger om udvidelser af svinebrug i Holbæk Kommune ønsker et flertal af politikerne øgede muligheder for indflydelse på afgørelserne. Men der er ikke umiddelbart den store hjælp at hente i et svar fra miljøministeren.

Minister åbner lille dør på klem i svine-sager

Umiddelbart er der ikke meget hjælp at hente for Holbæk Kommunalbestyrelse i det svar, som miljøminister Lea Wermelin (S) har afgivet i forbindelse med flertallets ønske om at få mere indflydelse i husdyrsager. Dog åbnes der måske en dør på klem for mere kommunal indflydelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her