Minister: Holbæks indsats er for ringe

04. december 2017

Manglende fokus på de mest udsatte ledige fra ledelsens side. Aktiveringen blev ikke registreret. Borgerne blev fritaget, fordi vurderingen var, at det var meningsløst at give dem støtte fra en mentor.

Sådan lyder nogle af forklaringerne på, hvorfor fem kommuner i mindst et år overlod en betydelig del af de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere mere eller mindre til sig selv. Det skriver Avisen.dk.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afkrævede de fem kommuner en forklaring, da det tidligere på året kom frem, at mere end 30 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke havde fået den hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet, som de ifølge lovgivningen har krav på. Ledige, der ikke er umiddelbart klar til at påtage sig et job, har som minimum krav på at få hjælp fra en mentor.

De fem kommuner, Horsens, Helsingør, Holbæk, Odense og Guldborgsund, har nu fået endnu en løftet pegefinger af Troels Lund Poulsen, der hverken er tilfreds med den hidtidige indsats eller med de redegørelser, som han har modtaget:

- Jeg er ked af det på borgernes vegne, fordi de ikke får den hjælp, de skal have. Det er tankevækkende i forhold til de politiske forhandlinger, vi netop skal til at have om at give mere frihed til kommunerne. Hvis vi giver kommunerne mere frihed i beskæftigelsespolitikken, skal man være sikker på, at der ikke er mennesker, der kommer i klemme, siger Troels Lund Poulsen til Avisen.dk.

Han har nu bedt kommunerne, der i deres redegørelser forsikrer, at de har strammet op, om at præcisere, hvordan de i dag støtter de udsatte ledige.

I redegørelsen fra Guldborgsund Kommune erkender formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Rene Christensen (DF), at det »ikke er godt nok«, at 50 procent af de aktivitetsparate ledige ikke har fået hverken beskæftigelsestilbud eller mentorstøtte. Samtidig argumenterer dog han med, at de ledige har fået anden hjælp.

Trods lovkravet om mentorstøtte valgte Horsens Kommune også at gå sin egen vej og neddroslede dette tilbud, som kun blev bevilget, når der var udsigt til, at det ville give fremskridt.

Det stiller ikke beskæftigelsesministeren tilfreds:

- Det kan godt være, at man synes, at loven er åndsvag, men så lang tid vi har den, skal den overholdes. Kommunerne skylder også at fortælle, hvad de så har gjort. Jeg kan ikke se af redegørelserne, hvordan de har taget hånd om de mennesker, der ikke har fået den indsats, de har lovkrav på. Derfor forfølger jeg det her. Der skal ikke være borgere, som bliver glemt, siger Troels Lund Poulsen.

SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge bakker op om ministerens skærpede kurs og kalder redegørelserne fra de fem kommuner for »deprimerende læsning«.

- Magen til dårlige forklaringer, tåget udenomssnak, overspringshandlinger og ansvarsforflygtigelse skal man lede længe efter. De svageste stillede mennesker bliver efterladt, siger Karsten Hønge til Avisen.dk.

- Der er kommuner, som siger, at de gerne vil have mere selvstyre. Det vil vi også gerne, men så skal kommunerne altså til at levere varen. Her skriver store, velfungerende kommuner, at de har glemt at efterleve loven. Ved de ikke, at de skal overholde loven, spørger SF's ordfører.

Han undrer sig over de store forskelle, der er på kommunernes håndtering af indsatsen over for ledige. Og opfordrer de kommuner, der åbenlyst er bagud, til at søge inspiration hos mere succesfulde naboer:

- I stedet for at tage på studieture til eksotiske steder, skulle man tage over til nabokommunen og se, hvordan man kan løse det her, siger Karsten Hønge.