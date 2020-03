Midt- og Vestsjællands Politi måtte søndag til Jyderup, hvor en 49-årig var blevet overfaldet på stationen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Mindreårig deltog i overfald på 49-årig mand

Holbæk - 16. marts 2020 kl. 10:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved 19-tiden søndag aften blev en 49-årig mand fra Jyderup overfaldet på Jyderup Station af tre unge.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var de tre blevet sure over, at manden gik for tæt på dem. De sparkede og slog derfor den 49-årige flere gange, inden de løb fra stedet.

Politiet sendte flere patruljer til Jyderup for at lede efter gerningsmændene. Her afhørte de også den 49-årige, som efterfølgende blev kørt i ambulance til skadestuen, da han havde skader på sin næse, der skulle undersøges yderligere, oplyser politiet.

Flere vidner til overfaldet blev også afhørt, og politiet fandt ud fra disse vidneudsagn frem til to unge fra Jyderup, som kunne mistænkes for at stå bag overfaldet.

Søndag aften blev en 16-årig dreng og en 20-årig mand så anholdt i en lejlighed i Jyderup, hvor de blev sigtet for vold.

I lejligheden var også en 14-årig dreng, som politiet mistænkte var den tredje person, der var til stede ved overfaldet. Han blev kørt hjem til sine forældre, men vil senere blive indkaldt til afhøring.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de to anholdte blev taget med til stationen til afhøring. Efter afhøring og sagsbehandling blev sagen vurderet af anklagemyndigheden, som besluttede, at der ikke var grundlag for at fremstille de to anholdte i grundlovsforhør. De blev derfor løsladt ud på natten, men er fortsat sigtet i sagen.

De sociale myndigheder blev desuden orienteret om de mindreåriges involvering i sagen.

