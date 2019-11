Et politisk flertal ønsker, at der også næste år skal undlades brug af pesticider ved bekæmpelse af ukrudt på de kommunale arealer. I stedet skal der anvendes varm luft, og prisen er, at der anvendes langt færre timer på opsamling af affald. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Mindre ukrudt - prisen er mere affald

Siden årets begyndelse har Holbæk Kommune ikke benyttet pesticider til bekæmpelse af ukrudt på kommuale arealer. Det var en del af budgetaftalen for 2019-2022, og der blev afsat 500.000 kroner til opgaven med det formål at mindre risikoen for pesticidrester i grundvand og drikkevand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her