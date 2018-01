Mindre plads til post-ekspeditioner

»Posthuset lukker pr. 1. januar 2018«, står der på et stort banner til venstre for indgangen til Kvickly i Slotscentret i Holbæk.

Ekspeditionen af breve og pakker vil dog fortsat kunne klares på adressen, men det bliver bare i varehusets kiosk i stedet. Dermed sker der ikke andre ændringer for kunderne, end der sker på de andre af PostNord Danmarks posthuse, hvor man hidtil har kunnet foretage ind- og udbetalinger. Det har været tilfældet på 180 af over 1000 posthuse.

- Når hele betalingsdelen er fjernet, er der reelt kun pakke- og brevdelen tilbage. Og det giver ikke mening, at holde så stort et område til det, siger John Byrian, der er varehuschef i Kvickly.

Det område, der hidtil er blevet brugt til posthus, skal i stedet bruges til at indrette et helt nyt forområde, hvor den nuværende bagerdisk og kiosk også indgår. Bagerdisken vil også komme til at omfatte, hvad varehuschefen betegner som et »to go-­område«, hvor der vil være sandwich og andet spiseligt til at tage med.